Пора валять коня 13 Александр Обухович, «Белгазета»

14.03.2017, 10:55

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«Идеологи» Лукашенко - соучастники преступления перед своей страной.

Одним из главных аргументов наших «идеологов» в защиту «белорусской модели» являются утверждения, что и «заводы сохранили», и людей «на улицу не выбросили». Эти аргументы критики не выдерживают.

Во-первых, относительно «на улицу не выбросили». А что, 25 тыс. сокращенных работников «Интеграла» кто-то за ручку на другие рабочие места перевел? Или кто-то судьбой 15 тыс. работников «Белвара» занимался? Кто-то трудоустраивал десятки тысяч наших станкостроителей? На российском ГАЗе Бу Андерссон для оздоровления предприятия в короткие сроки уволил 60 тыс. человек. И что, в регионе разразилась социологическая катастрофа? Да нет, имели место какое-то время трудности, но и народ рассосался, и предприятие оздоровили. В отличие от нас, где лишняя численность съела ресурсы, необходимые предприятиям для модернизации.

Все индустриальные страны в 70-80-х гг. пережили тяжелый этап перехода от Industrie 2.0 к Industrie 3.0. В США образовался «ржавый пояс», сотни тысяч рабочих мест были перемещены с северо-востока на юг и юго-запад. В Германии, Англии были уволены десятки тысяч шахтеров в угольной сфере, сотни тысяч - в других отраслях. Все индустриальные страны пережили краткосрочный (на 2-3 года) всплеск безработицы. В среднем, видимо, переход привел к сокращению в индустрии не менее 20% рабочих мест. Но он объективен, и увернуться от его необходимости не получается.

Во всем мире решение проблемы искали не в сохранении рабочих мест, ставших экономически нецелесообразными, а в создании новых на новых же предприятиях. Это - как раз та работа, которую наше правительство провалило. Частью и из-за того, что накопление в стране все годы было отрицательным: мы больше потребляли, чем зарабатывали. Вследствие чего и ресурсов на создание рабочих мест направлялось явно недостаточно. Еще в большей части - из-за того, что новые рабочие места обязательно привязывали к существующим предприятиям, не сумев ни наладить создание новых, ни организовать продуктивное сотрудничество государства с частным бизнесом. А устаревшая структура экономики современную технику и технологии отторгала.

Что касается «сохранения предприятий». Вред экономике страны эта политика принесла колоссальный. Во-первых, сохранение всех предприятий равносильно сохранению структуры экономики. А оптимальная структура, в свою очередь, определяется не чьими-то желаниями, а техникой и технологиями. Нынешняя структура нашей экономики большей частью сложилась в советские времена, в Industrie 2.0. Поэтому ничего удивительного, что меры по модернизации предприятий чаще всего неэффективны. Или недостаточно эффективны.

Да и в мире уничтожение отживших, бесперспективных предприятий вовсе не считается проблемой. Даже самых заслуженных. Например, Ford давно ушел из Детройта, который уже не столица американского автомобилестроения. TissenKrupp объявил о закрытии всех своих сталелитейных предприятий в Европе. А ведь у них за плечами 150-летняя история немецкой металлургии! AEG, монополист и безусловный лидер немецкой электротехники, к концу ХХ в. превратился в заурядного производителя мелкой бытовой техники и был без сожалений продан Moulinex.

И наконец, самый убийственный для наших «идеологов» пример. Уж сколько слез они пролили по поводу деиндустриализации Балтии и Польши! Там действительно были закрыты почти все крупные предприятия советского периода. Но, по данным myfin.by, Литва и Польша сегодня почти в 2 раза опережают Беларусь по среднемесячным объемам выпуска промпродукции на душу населения, а Эстония - почти в 3 раза. По добавленной стоимости в промышленности на душу населения Литва и Польша опережают нас в 2,3 раза, Эстония - почти в 2,5 раза. В середине 90-х было наоборот. Просто там вместо закрытых предприятий созданы новые. Пусть и мелкие, но много. А у нас все время растет доля в ВВП спекуляций нефтью и торговли.

Да, при переходе к нынешней структуре экономики страны Балтии потеряли около 20% населения. В основном - эмигрировавшего на Запад. Но и у нас, если сложить количество трудовых мигрантов (в основном - в Россию) и скрытую безработицу, мы выйдем на те же самые 20% лишнего населения. Но если Польша и страны Балтии свои структурные реформы в экономике уже в основном завершили, то у нас и конь не валялся. Опоздав, мы понесем очень большие потери, нам реформы обойдутся дороже.

Мало-мальски сократить потери при модернизации нашей экономики могли бы помочь хорошо проработанная страновая стратегия и промышленная политика. Которые могли бы и бизнесу - своему и иностранному - дать ориентиры, и позволили бы избежать нерационального распыления инвестиций. А наши крупные предприятия, бывшие советские гиганты, остро нуждаются в стороннем, независимом техническом аудите. После которого, возможно, через рационализацию, удастся вывести некоторые из них хотя бы на безубыточность. Но это никак не отменяет необходимости срочной работы по созданию новой экономики параллельно с имеющейся.

Большая часть наших «идеологов» - наследники марксизма-ленинизма советского образца. Им стоило бы вспомнить известную мысль, что политика - концентрированное выражение экономики. А «белорусская модель» - пример насилия над экономикой политических амбиций и пристрастий. С гарантированной, как показывает наш и мировой опыт, деградацией этой экономики. И наши «идеологи» - соучастники этого преступления перед своей страной.

Александр Обухович, «Белгазета»