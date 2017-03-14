Меркель сравнялaсь по популярности с Шульцем 14.03.2017, 11:07

14,770

Ангела Меркель и Мартин Шульц

Фото: dpa

До выборов в Бундестаг осталось шесть месяцев.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) за неделю потеряла 0,5% от своей политической популярности и позволила блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель, сравняться в рейтингах. Как свидетельствуют опубликованные данные института изучения общественного мнения INSA, СДПГ пользуется поддержкой 31% электората (-0,5%), консерваторы - также 31% (+0,5%), передает tass.ru.

Рейтинг «зеленых» не изменился и составил 6,5%, осталась неизменной популярность левых - 8,5%. Свободная демократическая партия, которая сейчас является внепарламентской оппозицией, набирает 7% (-0,5%). Популисты из "Альтернативы для Германии" за последую неделю немного улучшили свое положение и получают 11,5% голосов электората (+0,5%).

В опросе участвовал 2051 человек.

Шесть месяцев до выборов в Бундестаг

Ближайшие выборы в немецкий парламент, по итогам которых будет сформировано правительство и определен канцлер, пройдут в конце сентября. На них население будет голосовать за партии, каждая из которых в свою очередь выдвигает кандидата на должность главы кабмина. Если ни одна политическая сила не получает абсолютного большинства, начинается процесс формирования межпартийной коалиции - политические силы договариваются друг с другом о создании блока.

Сейчас в ФРГ правит коалиция, которую в немецкой политической традиции называют «большой», - ХДС/ХСС и СДПГ. Консерваторы на правах политической силы, набравшей больше голосов, выставили своего канцлера - Меркель, а социал- демократы делегировали в правительство вице-канцлера - Зигмара Габриэля. Между этими партиями распределены и министерские портфели.

Согласно нынешним опросам, большинство наберут на двоих вновь ХДС/ХСС и социал-демократы. В таком случае они же будут договариваться о канцлере - от консерваторов на эту должность вновь претендует Меркель, а от «красных» - бывший глава Европарламента Мартин Шульц, благодаря которому СДПГ за последние месяцы вернулась в большую предвыборную гонку. В качестве альтернативной коалиции рассматривается союз, который состоял бы из социал-демократов, левых и "зеленых", однако эти три партии на данный момент, согласно рейтингу INSA, не имеют большинства. Этого будет недостаточно для того, чтобы оставить консерваторов во главе с Меркель в оппозиции.