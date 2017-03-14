Блогер Евгений Липкович: Почему нет ни одного митинга в поддержку декрета №3? 10 14.03.2017, 11:21

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Евгений Липкович

Фото: budzma.by

Только один сторонник скандального декрета вышел к людям, но и тот оказался «свиным идеологом».

Об этом в «Фейсбуке» написал известный блогер Евгений Липкович :

«Кстати, да: почему нет ни одного митинга в поддержку Декрета N3? Где все эти, которые в совбелке рассказывали, как им нравится то, что реализовала Щеткина? Только один вышел к людям, но и тот в итоге оказался свиным идеологом. Где все люди, которые голосовали за эту власть? Как я понимаю, даже менты действуют только по приказу, а не по зову сердца. Где 83%?»