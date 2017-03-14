Лёнику Тарасевичу — 60 лет 1 14.03.2017, 11:50

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Лёник Тарасевич

Фото: radio.bialystok.pl

Известный белорусский художник сегодня отмечает юбилей.

Лёник Тарасевич (Leon Tarasewicz) по происхождению белорус, родился 14 марта 1957 в деревня Валилы Белостокского повета Подляского воеводства Польши.

Окончил лицей в Супрасле, а в 1984 году факультет живописи в Академии искусств в Варшаве. Дипломную работу выполнил под руководством Тадеуша Доминика.

С 1996 года Лёник Тарасевич преподает в Академии живописи. Подчеркивает свое белорусское происхождение и принимает активное участие в жизни белорусской диаспоры в Польше. Один из основателей ежегодного белорусского фестиваля «Басовище». Сотрудничает с Варшавской галереей Фоксал, Познанской галереей Эго, а также с Люблинской галереей Белая. Неоднократно участвовал в художественных выставках в Беларуси (IN-FORMATION 95 и другие).

Награды

Получил награду газеты «Polityka» в 2000 году, награду имени Яна Цыбиса (также в 2000) и награду Фонда Софьи и Ежи Новосельских.

В 2007 году Тарасевич получил Большую награду Фонда культуры за 2006 год «за существенный вклад в классическую живопись и искусство».

17 января 2011 года «за выдающийся вклад в национальную культуру Польши, за достижения в области художественного творчества и преподавательской деятельности» получил Крест ордена Возрождения Польши.

В опубликованном рейтинге 2008 года самых дорогих польских художников на аукционах в Польше Тарасевич занимал 10 позицию: за его картину, написанную в 1985 году, коллекционер заплатил 150 тысяч злотых (около 45 000 евро).

С юбилеем известного художника сегодня поздравила одна из крупнейших польских газет «Gazeta Wyborcza».

Сайт Charter97.org присоединяется к поздравлениям юбиляра!

Фото: dziennikwschodni.pl