Лёнику Тарасевичу — 60 лет

Лёнику Тарасевичу — 60 лет1
- 14.03.2017, 11:50
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Известный белорусский художник сегодня отмечает юбилей.
Лёник Тарасевич (Leon Tarasewicz) по происхождению белорус, родился 14 марта 1957 в деревня Валилы Белостокского повета Подляского воеводства Польши.
Окончил лицей в Супрасле, а в 1984 году факультет живописи в Академии искусств в Варшаве. Дипломную работу выполнил под руководством Тадеуша Доминика.
С 1996 года Лёник Тарасевич преподает в Академии живописи. Подчеркивает свое белорусское происхождение и принимает активное участие в жизни белорусской диаспоры в Польше. Один из основателей ежегодного белорусского фестиваля «Басовище». Сотрудничает с Варшавской галереей Фоксал, Познанской галереей Эго, а также с Люблинской галереей Белая. Неоднократно участвовал в художественных выставках в Беларуси (IN-FORMATION 95 и другие).
Награды
Получил награду газеты «Polityka» в 2000 году, награду имени Яна Цыбиса (также в 2000) и награду Фонда Софьи и Ежи Новосельских.
В 2007 году Тарасевич получил Большую награду Фонда культуры за 2006 год «за существенный вклад в классическую живопись и искусство».
17 января 2011 года «за выдающийся вклад в национальную культуру Польши, за достижения в области художественного творчества и преподавательской деятельности» получил Крест ордена Возрождения Польши.
В опубликованном рейтинге 2008 года самых дорогих польских художников на аукционах в Польше Тарасевич занимал 10 позицию: за его картину, написанную в 1985 году, коллекционер заплатил 150 тысяч злотых (около 45 000 евро).
С юбилеем известного художника сегодня поздравила одна из крупнейших польских газет «Gazeta Wyborcza».
Сайт Charter97.org присоединяется к поздравлениям юбиляра!