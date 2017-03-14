«Сегодня каждый честный белорус - Максим Филипович» 6 14.03.2017, 12:17

Максим Филиппович

Фото: «Радыё Свабода»

В Беларуси стартовала акция «Я - Максим Филипович».

Декрет №3 всколыхнул часть белорусского общества: люди в регионах начали выходить на улицу. Говорят о наболевшем: коррупция, бездействие чиновников, денег нет. Появляются и новые герои протестов. Простые белорусы, которые набирают миллионы просмотров на Youtube за правду-матку, пишет belaruspartisan.org.

13 марта в Гомеле в квартире родителей ОМОН задерживал блогера Максима Филиповича. В прямом эфире. Блогера заочно приговорили к 13 суткам ареста. Задержание Максима возмутило гомельчан и не только. Как так? Обычный гражданин с видеокамерой - а тут такое. Под прицел репрессивной машины попал простой человек.

На странице Максима в Фейсбуке десятки записей. Люди уверены: нужна публичность и максимальная огласка, призывают делится видео, на котором задерживают блогера. Только сейчас у некоторых начинают приоткрываться глаза на произвол, с которым лидеры оппозиции, общественные и политические активисты, независимые журналисты сталкиваются далеко не один год.

Пользователь Сергей Кухарский предложил поддержать блогера флешмобом в соцсетях: «Сегодня каждый честный белорус Максим Филипович! Свободу Максиму Филиповичу! #ямаксимфилипович».