Янош Адер переизбран президентом Венгрии 14.03.2017, 12:53

Янош Адер

Действующий глава государства одержал победу во втором туре.

Государственное собрание (парламент) Венгрии переизбрало действующего главу государства Яноша Адера на второй президентский срок по итогам второго тура выборов. В нем для победы одному из двух кандидатов требовалось простое большинство голосов депутатов, передает tass.ru.

Трансляция пленарного заседания велась по венгерскому телеканалу М-1.

В выборах на высший государственный пост участвовали два претендента: кандидат от правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" нынешний президент Янош Адер, кандидат от левой оппозиции - бывший омбудсмен и правовед Ласло Майтеньи.

Как отметил спикер парламента Ласло Кёвер, всего проголосовали 170 из 199 депутатов. Адер получил поддержку 131 депутата, Майтеньи - 39 голосов.

Адер занимает свой пост с 2012 года, его полномочия должны были завершиться 10 мая. Он являлся фаворитом президентской гонки, эксперты полагали, что победа во втором туре была ему обеспечена, поскольку "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" вместе со своим младшим коалиционным партнером Христианско-демократической народной партией обладают 131 голосом из 199, представленных в парламенте. Однако 131 голоса оказалось недостаточно Адеру для победы - в первом туре выборов нужно было получить две трети голосов, а именно 133.

Майтеньи был выдвинут на выборы левыми оппозиционными партиями "Диалог во имя Венгрии", Венгерской социалистической партией и "Демократической коалицией". Правые оппозиционные партии не предложили своего кандидата. В частности, 24 депутата правого Движения "За лучшую Венгрию" ("Йоббик") вообще воздержались от голосования.

Полномочия президента

По данным опроса института "Незопонт", 63% опрошенных венгров поддерживают переизбрание Адера, 27% выступают против. Адер остается одним из самых любимых политиков венгров, он пользуется авторитетом и у сторонников оппозиционных партий.

Венгрия является парламентской республикой, и глава государства не обладает широкими полномочиями. Президент избирается Государственным собранием каждые пять лет путем тайного голосования, если один из кандидатов набирает две трети голосов в первом туре. В противном случае во втором туре все решает простое большинство.

Он представляет страну на международной арене, является главнокомандующим вооруженными силами, заключает договоры с другими странами (после одобрения парламентом), назначает послов и высших должностных лиц (при согласовании с премьер-министром или соответствующим министром). Также президент назначает выборы в Государственное собрание, органы местного самоуправления и Европейский парламент.

Кроме того, глава государства обладает правом законодательной инициативы, может принимать участие в заседаниях парламента, предлагать проведение референдума, выдвигать кандидатов на должность премьер-министра, которому принадлежит ведущая роль в исполнительной власти.

Парламент состоит из 199 депутатов, избираемых на четырехлетний срок.