Civil Rights Defenders отправили протест властям Беларуси 14.03.2017, 12:59

Шведская правозащитная организация Civil Rights Defenders 13 апреля распространила заявление.

Организация Civil Rights Defenders глубоко обеспокоена недавними действиями белорусских властей, которые преследуют и задерживают журналистов, правозащитников и представителей политической оппозиции за участие в мирных акциях протеста.

Правительство Беларуси должно немедленно прекратить эти действия и уважать право своих граждан на свободу собраний и свободу выражения мнений, сообщает ПЦ Вясна.

На следующий день после ареста 18 журналистов, а также нескольких активистов оппозиции и гражданского общества, в связи с их участием в мирных протестах, в белорусских судах проходят быстрые судебные процессы. Первый приговор был вынесен в полдень понедельника, 13 марта, когда журналистка Радио Свобода была оштрафована на сумму, эквивалентную 280 евро. На следующем суде правозащитник был приговорен к 14 суткам ареста.

В течение первых дней марта в нескольких городах по всей Беларуси прошли акции протеста против экономической политики правительства и Декрета президента "О предупреждении социального иждивенчества". На 15 и 25 марта в столице страны Минске запланировано несколько крупных демонстраций. Лидеры гражданского общества выразили опасения, что эти протесты приведут к массовым репрессиям, как это произошло в декабре 2010 года, когда более 600 человек были арестованы в связи с участием в мирных собраниях. Многие из них были в итоге осуждены к арестам и провели до 15 суток в тюрьме.

Civil Rights Defenders срочно призывает белорусское правительство остановить произвольное запугивание, задержания и обыски журналистов, правозащитников и офисов лидеров оппозиции и конфискацию их имущества, а также уважать их право на свободу мирных собраний в соответствии со статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.