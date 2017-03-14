В Минске покажут лучшие фильмы независимых белорусских режиссеров 14.03.2017, 13:17

8,328

Фото: tut.by

Белорусский кинематограф успешно развивается и без поддержки государства.

С 16 по 19 марта в столичном кинотеатре «Дом кино» пройдут показы проекта «Незалежны позірк», киноальманаха лучших короткометражных фильмов независимых белорусских режиссеров. В этом году в рамках проекта, который проходит уже во второй раз, у зрителей будет возможность увидеть фильмы-участники и лауреаты ММКФ «Лiстапад» и других международных фестивалей «Души мертвые», «Саламанка» и «Двадцатьшестнадцать», пиешт nn.by.

«Души мертвые» — драма режиссера и драматурга Виктора Красовского, ставшая лучшей игровой картиной Национального конкурса «Лістапада-2016». Фильм рассказывает об одном дне из жизни работников белорусского предприятия, многие из которых — люди с инвалидностью. Пока работники готовятся к предстоящему празднику, их начальник планирует сокращение, после которого многие останутся без работы. Но социальная проблематика не единственное достоинство ленты: «Души мёртвые» сняты одним кадром, без монтажных склеек. Фильм завоевал награды на нескольких международных кинофестивалях, а председатель жюри Национального конкурса ММКФ «Лістапад» Наталья Дрозд отметила: ««Души мёртвые» — крепкая взрослая работа с идеей и концепцией. Часто социальное кино скатывается в «плакатность», но эта работа на очень высоком профессиональном уровне». Главные роли в фильме исполнили белорусские актеры театра и кино Павел Харланчук, Геннадий Фомин, Максим Брагинец и другие.

Фильм «Саламанка» белорусов Руслана Федотова и Александры Кулак — один из документальных «хитов» минувшего года, премьера которого состоялась на фестивале IDFA в Амстердаме — «Каннах» документалистики. Затем фильм продолжил свое шествие по крупнейшим международным форумам, а на «Лістападзе» получил три приза, в том числе за лучший документальный фильм Национального конкурса. Картину, рассказывающую о закрытой религиозной общине, критики сравнивают с «Белой лентой» Михаэля Ханеке и «Безмолвным светом» Карлоса Рейгадаса. Знаменитый документалист Виталий Манский назвал ее «одним из самых визуально и эстетически интересных фильмов за последние годы».

Постапокалиптическая притча «Двадцатьшестнадцать» Андрея Кривецкого и Дмитрия Рачковского повествует о жизни последнего человека на Земле после гибели цивилизации. Интересно, что режиссёры фильма — театральные актёры, а сценарий фильма написал популярный белорусский актёр, режиссёр и драматург Дмитрий Богославский. Для всех авторов это дебют в кино, который сразу оказался успешным: фильм принял участие не только в «Лістападзе», но и в международных кинофестивалях Азии, Америки и Европы.

«В белорусском кино сейчас появляются потрясающие работы, снятые независимо, без поддержки государства и крупных компаний. Фильмы активно участвуют в фестивалях в Беларуси и за рубежом, но хотелось бы, чтобы и у массовой аудитории была возможность с ними познакомиться. Мы уверены, что зрителей, которые придут на показ, ожидают кинематографические открытия», — говорит куратор проекта Николай Лавренюк.

На презентации проекта 16 марта фильмы представят авторы, и у публики будет возможность обсудить с ними увиденные работы.

В ближайшем времени проект «Незалежны позірк» станет регулярным и переместится в кинотеатр «Беларусь». С 30 марта по 2 апреля там пройдут показы фильма «Любовь и партнерство» Никиты Лаврецкого, лидера белорусского независимого «мамблкора».