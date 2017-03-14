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Назначены новые руководители «Нафтана» и Мозырского НПЗ

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  • 14.03.2017, 13:14
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Лукашенко согласовал назначение генеральных директоров ряда предприятий нефтепромышленного комплекса.

На должность гендиректора ОАО "Нафтан" согласован Александр Демидов, ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - Виталий Павлов, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - Олег Починок.

До настоящего времени они занимали должности соответственно генерального директора ЗАО "Белорусская нефтяная компания", заместителя председателя концерна "Белнефтехим" и зампредседателя Гомельского облисполкома.

В январе 2017 года Беларусь отгрузила в Россию менее 2 тыс. тонн нефтепродуктов, свидетельствуют статданные о результатах внешней торговли товарами. Таким образом Беларусь сократила продажи нефтепродуктов в Россию в 20 раз.


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