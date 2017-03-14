Трамп расширил полномочия ЦРУ по использованию беспилотников 14.03.2017, 13:31

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Президент США наделил ЦРУ новыми полномочиями по проведению атак против предполагаемых боевиков с использованием беспилотников.

Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщила газета Wall Street Journal, передает «Голос Америки».

Издание отмечает, что такой шаг означал бы изменение политики администрации президента Барака Обамы, которая ограничивала роль ЦРУ в проведении полувоенных операций.

В соответствии с предыдущими политическими установками, ЦРУ использовало беспилотники и другие разведывательные ресурсы для установления местонахождения предполагаемых террористов, после чего реальный удар наносился военными, поясняет газета.

Лучшим примером такого гибридного подхода является атака американского беспилотника в мае 2016 года, в результате которой был убит лидер движения Талибан мулла Ахтар Мансур.

Согласно Wall Street Journal, при администрации Обама, в целях повышения прозрачности операций и подотчетности ответственность за принятие решений о нанесении удара несли военные.

ЦРУ, которое действует в соответствии с секретными полномочиями, не обязано раскрывать количество подозреваемых террористов или гражданских лиц, убитых в результате ударов беспилотников. В то же время Пентагон обязан публиковать отчеты о большинстве воздушных ударов.

Белый дом, министерство обороны и ЦРУ пока не прокомментировали эту информацию.

США стали первой страной, применившей оснащенные ракетами беспилотные летательные аппараты для уничтожения предполагаемых боевиков после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Удары беспилотников Predator и Reaper по зарубежным целям начались при бывшем президенте Джордже Буше-младшем и были расширены при президенте Бараке Обаме.