Белорусские теннисистки успешно выступают на турнире в Китае 4 14.03.2017, 13:40

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Арина Соболенко

Арина Соболенко и Вера Лапко стартовали с побед.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во 2-й круг одиночного разряда на турнире ИТФ в китайском Шеньчжене с призовым фондом 60 тысяч долларов, пишет tut.by.

В первом раунде Арина Соболенко (№ 142 рейтинга WTA) обыграла китаянку Инь Лю (№ 226) — 7:5, 6:2.

Еще одна белоруска Вера Лапко (№ 293) пробилась в основную сетку этого же турнира в Шеньчжене. В 3-м круге квалификации она не оставила шансов японке Киоко Окамуре (№ 261) — 6:0, 6:0.