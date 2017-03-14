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Бывший главный идеолог страны возглавил Центральный район Минска

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  • 14.03.2017, 13:53
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Игорь Бузовский
Фото: belta.by

Лукашенко провел ряд кадровых назначений.

Бывший замглавы администрации Лукашенко Игорь Бузовский стал главой администрации Центрального района столицы, а главным инспектором по Минску назначен бывший гендиректор Минского завода шестерен Владимир Карпяк. Об этом сообщает БелТА.

Напомним, до декабря 2016 года Игорь Бузовский занимал пост замглавы администрации Лукашенко и курировал идеологию. Центральный же район столицы был обезглавлен еще с октября прошлого года, когда его руководитель Анна Мательская стала завхозом столичной мэрии.

Пост помощника Лукашенко — главного инспектора по Минску пустовал не долго. Его до начала марта занимал Александр Якобсон. Новый помощник правителя Владимир Карпяк ранее занимал должность генерального директора ОАО «Минский завод шестерен».


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