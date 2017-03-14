Глава Минсельхоза РФ: Позиция Данкверта в отношении Беларуси правильная 3 14.03.2017, 14:14

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Сергей Данкверт

Фото: РБК

Министр сельского хозяйства РФ поддержал позицию Данкеврта в отношении белорусской продукции.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Позиция руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта в отношении продукции из Беларуси правильная, считает министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

«Позиция Данкверта правильная, позиция Россельхознадзора выверенная и защищает государственные устои нашей страны и сельхозпроизводителей», - заявил он на заседании фракции «Единой России» во вторник в Москве.

«Когда мы начали с ними (с белорусской стороной - Прим.) спорить по каким-то вопросам, конечно, это сразу буря реакции, вплоть до уголовного дела в отношении Данкверта, и все - трава не расти, катастрофа. Ничего подобного», - заявил он.

Как отметил министр, именно с таких позиций будет строиться государственная политика в отношении сельхозпроизводства.

Напомним, Лукашенко заявил о необходимости возбудить уголовное дело в отношении Данкверта в связи в введением запрета на поставки продукции с ряда белорусских предприятий. Он считает, что действия главы Россельхознадзора направлены на нанесение ущерба государству. Между тем претензии российского ведомства связаны с несоблюдением российских ветеринарно-санитарных норм.

МВД Беларуси начало соответствующую проверку.