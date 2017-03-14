Сегодня родился известный белорусский писатель Павел Мисько 2 14.03.2017, 14:49

Павел Мисько

Книги Павла Мисько в детстве читали многие белорусы.

Павел Андреевич Мисько — белорусский писатель, поэт, публицист, переводчик, драматург.

Родился в крестьянской семье 14 марта 1931 года в деревне Старцевичи Слуцкого района Минской области.

Окончил филологический факультет БГУ (1955).

Автор ряда произведений для детей: «Падарожжа ў калгас», «Зямля ў нас такая» «Навасёлы», «Прыгоды Бульбобаў», «Грот афаліны», «Эрпіды на планеце Зямля».

Павел Мисько стал известен в первую очередь как детский писатель, автор сказок и фантастических произведений. Проявил себя также как драматург, публицист, перевёл на белорусский язык «Мёртвые души» Николая Гоголя. Переводил с русского, украинского, болгарского, польского языков.

Умер 9 июня 2011 на 81-м году жизни.