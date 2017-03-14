Сегодня родился известный белорусский писатель Павел Мисько

Сегодня родился известный белорусский писатель Павел Мисько2
- 14.03.2017, 14:49
Книги Павла Мисько в детстве читали многие белорусы.
Павел Андреевич Мисько — белорусский писатель, поэт, публицист, переводчик, драматург.
Родился в крестьянской семье 14 марта 1931 года в деревне Старцевичи Слуцкого района Минской области.
Окончил филологический факультет БГУ (1955).
Автор ряда произведений для детей: «Падарожжа ў калгас», «Зямля ў нас такая» «Навасёлы», «Прыгоды Бульбобаў», «Грот афаліны», «Эрпіды на планеце Зямля».
Павел Мисько стал известен в первую очередь как детский писатель, автор сказок и фантастических произведений. Проявил себя также как драматург, публицист, перевёл на белорусский язык «Мёртвые души» Николая Гоголя. Переводил с русского, украинского, болгарского, польского языков.
Умер 9 июня 2011 на 81-м году жизни.