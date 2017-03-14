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Сейм Польши отказался проводить конференцию с участием лукашенковских «политологов»

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  • 14.03.2017, 15:04

Дермант и Шпаковский - нежеланные гости в польском парламенте.

17 марта в польском Сейме была запланирована конференция «Польша-Беларусь. Совместное наследие - совместная ответственность».

Как стало известно Свободе, вечером в понедельник почетный вице-спикер Сейма Корнель Моравецкий принял решение не проводить ее в Сейме, передает «Радыё Свабода».

Еще утром в СМИ его имя значилось среди организаторов. С белорусской стороны во встрече анонсировалось участие провластных «политологов» Алексея Дерманта, Александра Шпаковского и Петра Петровского.

Как рассказал журналистам Николай Иванов, который должен был модерировать встречу, Корнель Моравецкий изначально не был ознакомлен с биографиями части участников конференции:

«Я тоже раньше о многих не имел понятия. Мне сначала сказали, что это молодые ученые. Потом я получил о них информацию, и у меня понимание, кто это. Это очень провокационные личности. Я разговаривал с Корнелем Моравецким и он тоже не хочет иметь с этим ничего общего. Поэтому в Сейме эта конференция не состоится», - рассказал Иванов.


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