Студенты негодуют по поводу ремонта в общежитии 1 14.03.2017, 15:16

Ремонт проводится без отселения людей.

Есть у людей такая особенность: жаловаться сперва на отсутствие ремонта в доме, подъезде или общежитии, а когда долгожданное обновление наступает — сетовать на шумные и пыльные работы. Потому что жизнь в удобстве должна быть бескомпромиссной. С данной проблемой столкнулась студентка столичного университета. Ремонт в общежитии, в котором живет девушка, проводят весьма капитальный, причем в это время в комнатах продолжают жить студенты, что и стало главным поводом для жалобы.

— Я студентка БГЭУ, проживаю в общежитии, — рассказала девушка Onliner.by. — В этом году в общежитии проводят ремонт, меняя перепланировку туалетов и ванных комнат в блоках. И проводят его, пока в общежитии живут студенты. Каждый будний день с 8:00 бригада рабочих сносит ненужные стены (в паре метров от жилых комнат), сносят пол в блоке. Надеюсь, можете себе представить уровень шума. Продолжается он часов до 17:00.

Воздух всегда пыльный от цемента. Все в комнате покрывается белой пылью. Уборку в комнате делать бесполезно: на следующий же день все снова покрыто белой пылью. Шум соответствующий. Живем с шумом, дышим грязью. Ребята всем этим недовольны, но, как истинные белорусы, терпят, конечно же.

Фото: Лора Нагапетян/onliner.by

Обратилась к закону. По нему ремонт жилых помещений возможен с 9:00 до 19:00 и только в будние дни. У нас его проводят с 8:00 в будние дни и даже в выходные. Когда пишу это (в субботу утром), что-то уже сверлят.

Мы обратились за разъяснениями непосредственно в общежитие университета.

— Капитальный ремонт общежития №3, расположенного на улице Ванеева, 32, проводится с 12 октября 2016 года, — пояснила Onliner.by пресс-секретарь БГЭУ Вера Слиж. — Генеральным подрядчиком является ОАО «Стройтрест №35». Ремонт мест общего пользования включает ремонт душевых, туалетов, кухонь, замену сантехники, труб канализации, электропроводки, оштукатуривание и окраску стен, замену дверных блоков.

Ответ на вопрос, почему студентов не отселили во время серьезного ремонта, прагматичен: в общежитиях и без того не хватает мест для иногородних студентов.

Фото: Лора Нагапетян/onliner.by

— На 1 сентября 2016 года обеспеченность местами в общежитиях среди иногородних студентов БГЭУ составила всего 51,3%. В связи с этим, заданием на проектирование предусмотрено проведение капитального ремонта мест общего пользования без отселения студентов, с выделением этапов работ. Администрацией общежития было проведено собрание с проживающими, где каждый под подпись был уведомлен о предстоящем ремонте и возможных неудобствах. Возражений и жалоб от студентов не поступало ни до начала работ, ни в процессе проведения.

По нашей информации, действительно имели место единичные случаи начала шумных работ с 8:00 в будние дни, это было связано с желанием подрядной организации завершить ремонт в установленный срок. Согласно договору строительного подряда продолжительность выполнения работ составит шесть месяцев, то есть плановое окончание работ — 12 апреля 2017 года.