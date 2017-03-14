Юная белорусская балерина стала одной из победительниц крупнейшего в мире конкурса 1 14.03.2017, 15:14

Алеся Асташонок

Алеся Асташонок заняла второе место среди 112 участников.

Воспитанница Белорусского хореографического гимназии-колледжа Алеся Асташонок вышла в финал международного конкурса Youth America Grand Prix (YAGP).

YAGP — это один из самых крупных и авторитетных конкурсов в мире, в котором участвуют ученики балетных школ. В 1999 году его основали супруги Лариса и Геннадий Савельевы, бывшие солисты московского Большого театра, пишет tut.by.

В этом году на конкурс были поданы более 3,5 тысяч заявок от детей, профессионально занимающихся балетом. полуфиналы проходили во Франции, Бразилии, Японии, Корее, Мексике, Америке и Австралии. В каждой возрастной категории отбирается 12 детей, которые попадут в финал.

Как рассказали родные Алеси, 13-девочка принимала участие в полуфинале, который прошел в американской Филадельфии и заняла 2 место в возрастной категории 12−14 лет (среди 112 участников). Алеся Асташонок исполнила вариации из балетов «Корсар» и «Раймонда». Техника юной белоруски, безупречные линии и артистическая подача были высоко оценены компетентным жюри.