Беларусь стала другой Денис Казакевич

14.03.2017, 15:56

Фото: tut.by

Поражает мужество людей, которые вышли на протесты в Пинске, Бобруйске, Орше и Рогачеве.

Раньше в провинции было так: сиди тихо и спокойно. Возмущаться можно, но негромко и, желательно, полушутя. Заметные активные действия, любое несогласие с администрацией заканчивается потерей работы. И самое главное, после того, как тебя уволили таким образом устроится на приличную работу практически невозможно. А если ты и дальше не "успокаиваешься", то и родственники твои теряют работу; и у всей твоей семьи не остается средств к существованию.

Поэтому, поражает мужество людей, которые зная эти правила игры, вышли на протесты в Пинске, Бобруйске, Орше и Рогачеве. Протест в Рогачеве самый отчаянный. Там самое маленькая численность населения. Все на виду. Из-за маленького населения, и власть там самая тоталитарная из всех этих городов.

Протест в Рогачеве еще и самый интересный с точки зрения тактики его подавления. В Рогачеве не стали арестовывать журналистов (что, конечно, является признаком слабости). Напротив, власти решили продемонстрировать свою силу. На ответственное задание отрядили местных стукачей, которые должны были задушить протест в зародыше, изображая из себя бэтэшных белорусов, которые возмущены протестом.

Раньше это называлось: "проводить линию партии в массы". Теперь это называется троллинг. Не то, чтобы стукачей и провокаторов не использовали раньше. Просто в Рогачеве это использование было очень демонстративным.

С самого начала, однако, все пошло не по плану. "Всем довольная пенсионерка", как ни странно, консолидировала недовольство, вместо того, чтобы задушить его. Именно после ее "соло" люди начали скандировать лозунги. "Представитель здравоохранения" в шубе и с маникюром тоже не справилась с миссией пристыдить тунеядцев. Полностью провалился заместитель по идеологической работе ОАО СГЦ "Заречье" Александр Слепцов. "По легенде" он изображал "всем довольного безработного", который авторитетно урезонивал безработного юнца, но позже был опознан (темные очки не помогли), и в сети появились его фотографии. Сорвать "массовое мероприятие" в Рогачеве стукачам не удалось.

Слишком много обид накопилось у людей за годы унижений и издевательств. Нужно было выговориться, пусть даже и на камеру, с реальными рисками неминуемых последствий для себя и для родных.

За эту неделю в нескольких городах Беларуси произошло самое главное: люди внутренне освободились от страха, который сковывал их на протяжении долгих лет. Это особенно важно, потому что это произошло не в Минске, а в провинции. Анна Соусь была права, когда писала, что она проснулась в другой стране.

Некоторые дальновидные представители правоохранительных "органов" это тоже понимают. Недаром судья Татьяна Рыбакова так нервно прикрывала лицо официальными бумагами после вынесения приговора Павлу Северинцу в Орше. Понимают, однако, далеко не все. В целом, следует признать, стражи порядка девственно наивны в отношении права и закона. Благодаря новинке - захватывающим онлайн трансляциям задержаний и судов - мы увидели, что милиционеры искренне не знают, что в уголовном праве существуют такие понятия как угроза и запугивания. Более того, майор милиции со значком Б-33980 отказался передать стакан воды Павлу Северинцу после настойчивых просьб со стороны его матери. Такое деяние можно квалифицировать как пытки.

Попытки одних спрятаться от объектива телекамеры и демонстративная бравада пытками других перед тем же объективом - это знак того, что ситуация в стране нестабильна.

Денис Казакевич, специально для Charter97.org