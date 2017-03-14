Белорусские поезда будут по новому расписанию 1 14.03.2017, 16:31

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БЖД корректирует расписание поездов в связи с переходом стран ЕС и Украины на летнее время.

Об этом сообщили в пресс-центре БЖД.

"В связи с переходом на летнее время стран Европейского союза и Украины в ночь с 25 на 26 марта Белорусской железной дорогой совместно с железнодорожными администрациями Латвии, Литвы, Польши, России и Украины заблаговременно проведена корректировка расписания движения международных поездов", - информировали в пресс-центре.

Например, поезд №805 Минск-Вильнюс, который отправлялся из Минска в 8.00 и прибывал на конечный пункт следования в 9.30, с 26 марта будет прибывать в Вильнюс в 10.30 (время отправления из Минска останется без изменений). Поезд №806 Вильнюс-Минск отправлялся из Вильнюса в 18.10 и прибывал в столицу Беларуси в 21.40, а после 26 марта будет отправляться из Вильнюса в 19.10. Время прибытия в Минск останется прежним.

Изменения коснулись и международных поездов в сообщении с Украиной и Польшей. Так, поезд №86 Минск-Киев, который отправлялся из столицы Беларуси в 22.40 и прибывал в Киев в 7.52, с 26 марта будет отправляться из Минска в 22.40 и прибывать в Киев в 8.40.

После перехода на летнее время в обратном направлении поезд №85 будет отправляться из Киева в 22.35 (до 26 марта отправлялся в 21.44) и прибывать в Минск в 8.38.

В БЖД отметили, что 26 марта пассажирские поезда, отправленные с начальных станций до перевода стрелки часов и оказавшиеся в пути следования в момент перевода часовой стрелки, следуют до конечных станций согласно расписанию, действовавшему до перевода часов.

В связи с изменениями в графике движения международных поездов скорректировано и расписание некоторых поездов, курсирующих по Беларуси. Более подробную информацию о расписании можно получить на сайте Белорусской железной дороги, в кассах и по телефонам справочных служб.