Люди с детьми живут дольше 3 14.03.2017, 16:40

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К такому выводу пришли шведские исследователи в результате наблюдений за полутора миллионами жителей страны.

Исследователи изучили данные по продолжительности жизни мужчин и женщин, родившихся в промежуток между 1911 и 1925 годами и достигших 60-летнего возраста, и пришли к выводу, что люди, имевшие хотя бы одного ребенка, жили дольше бездетных, сообщает BBC.

"В возрасте 60 лет разница в ожидаемой продолжительности жизни для мужчин составляла 2 года, для женщин - полтора", - говорится в исследовании, опубликованном в издании Journal of Epidemiology & Community Health.

А к 80 годам, по данным ученых, у мужчин с детьми в среднем были в запасе еще 7 лет и 8 месяцев, в то время как у бездетных - лишь семь лет. Для женщин эти показатели были 9 лет и 6 месяцев против 8 лет и 11 месяцев.

В работе не утверждается, что именно дети являются ключом к долголетию. Однако исследователи предполагают, что разница может объясняться финансовой и иной помощью, которую дети оказывают родителям, а также тем, что бездетные люди зачастую ведут менее здоровый образ жизни, чем те, у кого есть хотя бы один ребенок.