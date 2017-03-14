Домодернизировались 23 14.03.2017, 17:12

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Минский завод стройматериалов: в 2015-м – модернизация, в 2017-м – дело о банкротстве.

Экономический суд Минска возбудил производство по делу об экономической несостоятельности в отношении ОАО «Минский завод строительных материалов», пишет tut.by.

В отношении предприятия установлен защитный период на срок до 20 марта 2017 года.

По данным Минфина, 2015-й год предприятие закончило с чистым убытком 25,4 млрд неденоминированных рублей. Убыток от реализации продукции составил 31,7 млрд. Среднесписочная численность работников предприятия в 2015 году достигала 454 человек.

В первом полугодии прошлого года (более поздние данные не доступны) завод получил чистый убыток в размере 29,5 млрд неденоминированных рублей. Среднесписочная численность сотрудников уже составляла 384 человека.

Минский завод строительных материалов специализируется на массовом выпуске керамического кирпича, камня, блоков, перлитового песка и перлито-асбестовых жаростойких теплоизоляционных плит. На сайте предприятия отмечено, что оно «занимает лидирующее место среди предприятий промышленности строительных материалов Республики Беларусь по объему выпуска керамического кирпича».

«За период с 2008 по 2015 гг. на ОАО Минский завод строительных материалов“ проведена серьезная реконструкция и модернизация действующего производства. Каждый этап развития не прошел бесследно, завод модернизировался, совершенствовалась технология, увеличивались объемы производства и сегодня — это современное крупное предприятие, которое идет в одном ряду с производителями строительной керамики Республики Беларусь и стран СНГ, последовательно и стабильно развивается и укрепляет свои позиции», — говорится на официальной странице завода.