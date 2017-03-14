закрыть
14 марта 2017, вторник, 19:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Атлант Телеком» написал про изюм

21
  • 14.03.2017, 17:21
  • 8,856

Крупнейший частный интернет-провайдер «Атлант Телеком» отреагировал на ставшее мемом высказывание Лукашенко про изюм.

В аккаунте провайдера в Твиттере появилась запись «Кто волков боится, по ягоды не ходит».


Напомним, что Лукашенко, говоря об акциях протеста в Беларуси, на днях заявил: «Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать провокаторов».

«Атлант Телеком» – крупнейшая частная телекоммуникационная компания Беларуси. Общее количество Абонентов интернет-оператора во всех областных центрах страны на конец 2016 года составило более 126 000 интернет-пользователей и 49 тысяч абонентов кабельного телевидения.


Мнение

Протесты в Беларуси. Что делать украинцам
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам Олег Болоколос
Як я ішоў са Статкевічам па Менску
Як я ішоў са Статкевічам па Менску Алег Дашкевіч
Приглашение на День Воли - #Баста25
Приглашение на День Воли - #Баста25 Наталья Папкова
Забота о безопасности виртуального «союза»
Забота о безопасности виртуального «союза» Роман Яковлевский


Интервью

Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные