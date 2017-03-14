«Атлант Телеком» написал про изюм 21 14.03.2017, 17:21

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Крупнейший частный интернет-провайдер «Атлант Телеком» отреагировал на ставшее мемом высказывание Лукашенко про изюм.

В аккаунте провайдера в Твиттере появилась запись «Кто волков боится, по ягоды не ходит».

Напомним, что Лукашенко, говоря об акциях протеста в Беларуси, на днях заявил: «Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать провокаторов».

«Атлант Телеком» – крупнейшая частная телекоммуникационная компания Беларуси. Общее количество Абонентов интернет-оператора во всех областных центрах страны на конец 2016 года составило более 126 000 интернет-пользователей и 49 тысяч абонентов кабельного телевидения.