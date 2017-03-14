Что делать, если Charter97.org будет недоступен 15 и 25 марта 17 14.03.2017, 17:28

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В связи с волной протестов в Беларуси не исключена вероятность блокировки в стране независимых сайтов.

Тем не менее, невозможно полностью отрезать белорусов от свободного слова.

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Кроме того, есть масса простых способов обойти блокировку.

Сохраните эту инструкцию на своем компьютере, помогите разобраться в способах обхода блокировки вашим родным, близким, друзьям и знакомым.

Этот способ поможет обойти блокировку по домену:

Используйте альтернативные DNS! Вариантов много, но мы советуем публичные DNS от Google. Это касается не только белорусских пользователей. Из-за особенностей нашей защиты сайт иногда может быть недоступен и за пределами Беларуси.

Обратите внимание, некоторые провайдеры запрещают использовать альтернативные DNS. Может в таком случае проголосовать рублем и сменить провайдера?

Для того чтобы прописать адреса DNS в настройках сетевого подключения (Windows 7 и Windows 8), вам нужно попасть в Центр управления сетями и общим доступом. Для этого в нижнем правом углу, на панели задач около часов находим значок сетевого подключения и кликаем на нем правой кнопкой:

В открывшемся меню нужно выбрать пункт «Центр управления сетями и общим доступом». Откроется вот такое окно:

Кликаем на ссылку Изменение параметров адаптера.

Теперь на сетевом подключении, для которого будем прописывать альтернативный адрес, кликаем правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выбираем пункт «Свойства»:

Затем в списке компонентов выбираем пункт «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и кликаем на нем дважды левой кнопкой мыши. Откроется окно «Свойства протокола TCP/IP», в котором надо поставить галку Использовать следующие адреса DNS-серверов. Прописываем «Предпочитаемый сервер» — 8.8.8.8 и «Альтернативный сервер» — 8.8.4.4. Нажимаем кнопку ОК.

Если же власти будут продолжать блокировать наши IP-адреса, используйте эту инструкцию:

1. Браузер Opera

Судя по нашей статистике, большинство пользователей charter97.org использует браузеры Google Chrome и Firefox. Однако это не мешает вам установить дополнительный браузер, чтобы иметь возможность читать наш и многие другие сайты в случае блокировки.

Скачать браузер Opera можно здесь.

У этого норвежского браузера есть одна особенность - так называемый турбо-режим, когда весь трафик проходит не напрямую к нам, а через серверы Opera за границей и для "Белтелекома" ваше обращение к сайту будет выглядеть как посещение, например, норвежского сайта.

Включить турбо-режим в Windows очень просто (см. картинку):

Обратите внимание, ваш трафик не шифруется и ваш IP не скрывается. Это просто обход блокировки через прокси Opera.

2. Opera Mini - для мобильных устройств

Для мобильных устройств (планшеты, смартфоны) компания Opera разработала альтернативый браузер. Режим Turbo в нем встроен по умолчанию и никаких специальных действий совершать не нужно. Именно поэтому многие наши читатели не заметили блокировки при посещении сайта через телефоны. Установите его как альтернативный браузер на вашем мобильном устройстве.

Скачать Opera Mini можно здесь.

3. Установить приложение Hola. Скачайте его, кликнув по иконке своего браузера на сайте. Это даст возможность за пару секунд изменить информацию о том, в какой стране вы находитесь.

4. Браузер Tor

Это один из самых надежных и простых способов скрыть свое присутствие в интернете. Браузер Tor не так удобен, как популярные Chrome, Firefox и Opera, но его использование позволит не только обойти блокировку, но и скрыть ваш IP-адрес, зашифрует ваш трафик в Беларуси.

Скачать браузер Tor можно здесь.

5. Браузер Orbot для Android

Фактически, Orbot является аналогом Tor Browser Bundle для Android, со всеми его плюсами.

Скачать Orbot для Android можно здесь.

6. Существуют десятки других способов обойти блокировку, но они потребуют дополнительных навыков, поэтому мы не будем их подробно описывать. Вы самостоятельно можете ввести в Google запрос "как обойти блокировку сайта" и изучить варианты. Единственное, мы не рекомендуем использовать публичные бесплатные прокси и анонимайзеры, особенно российские.