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В США создали рюкзак для путешествий с собакой

  • 14.03.2017, 17:51

Американские дизайнеры из компании Ruffit USA разработали специальный рюкзак для путешествий с собакой.

На этот товар обратило внимание интернет-издание 34travel, пишет Lenta.ru.

Мягкие ремни рюкзака обеспечивают собаке удобное положение за спиной хозяина. Сетчатые панели поддерживают оптимальную температуру внутри сумки. В рюкзак может поместиться любая собака весом до 11 килограммов и длиной спины, не превышающей 45 сантиметров. Стоимость такого товара — 99 долларов.


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