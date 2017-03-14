В США создали рюкзак для путешествий с собакой 14.03.2017, 17:51

Американские дизайнеры из компании Ruffit USA разработали специальный рюкзак для путешествий с собакой.

На этот товар обратило внимание интернет-издание 34travel, пишет Lenta.ru.

Мягкие ремни рюкзака обеспечивают собаке удобное положение за спиной хозяина. Сетчатые панели поддерживают оптимальную температуру внутри сумки. В рюкзак может поместиться любая собака весом до 11 килограммов и длиной спины, не превышающей 45 сантиметров. Стоимость такого товара — 99 долларов.