Блогер Сергей Петрухин: «Народ – страшная сила» 5 14.03.2017, 18:02

Сергей Петрухин

Заочно осужденный брестский блогер сейчас находится в Варшаве.

Автор видеоблога «Народны рэпарцёр» рассказал «Белсату» к чему может привести бездействие властей.

- Сергей, как вы прокомментируете решение суда наказать вас сутками и когда собираетесь в тюрьму?

- В декабре я начал сотрудничество с «Белсатом» и теперь временно переехал в варшавский офис «Белсата» – лучше я буду участвовать в событиях как журналист и комментировать текущие события отсюда, чем меня нокаутируют на эти сутки. Отслужу как надо – и вернусь.

Глава государства и его сподвижники пока не трогают простых людей – они бьют по журналистам, так как именно они показывают людям, что происходит. Власти полагают, что их нужно закрыть, чтобы никого не было, чтобы волна протеста пошла вниз.

- Филиппович – не журналист, но его также задержали, причем с участием ОМОНа.

- Филиппович – активист. Сейчас лидеры протеста появляются не из оппозиции – это просто люди. И для власти они опасны. Филиппович – это просто бывший рабочий, но его поведение вызывает у властей настороженность: он говорит простым языком, люди его слушают и говорят, что он хорошо выступает. Они видят, что он с ними на одной волне.

- Придет ли такой момент, когда властям придется прижать каждого?

- Думаю, такой момент не настанет. Ситуация, конечно, взрывоопасная, но если она коснется простого народа, который приходит на акции протеста (а туда приходят в основном простые люди) и начнет их давить своими тихарями и ОМОНом, это вызовет еще большую волну протеста, настоящую бурю. Народ – страшная сила.

Хотя Лукашенко приостановил действие декрета, процессы уже пошли: люди ждут новых выборов, чтобы все было по Конституции.

- Думаете, Лукашенко согласится на новые выборы?

- Думаю, что нет. Но люди уже почувствовали свою силу, и после приостановления декрета, вдохновленные своей победой, будут добиваться отмены, например, повышения пенсионного возраста и др.

В сегодняшнем сложном экономическом положении правительству нужно сесть за один стол с оппозицией, с некой альтернативой, чтобы обсудить ситуацию и что-то делать. Власти дошли до дна, они импотенты.