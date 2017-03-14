закрыть
14 марта 2017, вторник, 19:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

ВВП Беларуси за январь-февраль упал на 1%

1
  • 14.03.2017, 18:07

ВВП Беларуси в январе-феврале 2017 года снизился на 1% к аналогичному периоду прошлого года, составив 14,750 млрд рублей в текущих ценах.

Об этом сообщили tut.by в органах госуправления. В январе падение составляло 0,5%.

Объем промышленного производства увеличился в январе-феврале на 3,1%, составив 13,490 млрд рублей. Сельхозпроизводство за два месяца выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% — до 1,433 млрд рублей.

Инвестиции в основной капитал в январе-феврале упали на 17,4% — до 1,887 млрд рублей. Розничный товарооборот упал на 3,7% — до 5374 млрд рублей.


Мнение

Протесты в Беларуси. Что делать украинцам
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам Олег Болоколос
Як я ішоў са Статкевічам па Менску
Як я ішоў са Статкевічам па Менску Алег Дашкевіч
Приглашение на День Воли - #Баста25
Приглашение на День Воли - #Баста25 Наталья Папкова
Забота о безопасности виртуального «союза»
Забота о безопасности виртуального «союза» Роман Яковлевский


Интервью

Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные