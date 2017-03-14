ВВП Беларуси за январь-февраль упал на 1% 1 14.03.2017, 18:07

ВВП Беларуси в январе-феврале 2017 года снизился на 1% к аналогичному периоду прошлого года, составив 14,750 млрд рублей в текущих ценах.

Об этом сообщили tut.by в органах госуправления. В январе падение составляло 0,5%.

Объем промышленного производства увеличился в январе-феврале на 3,1%, составив 13,490 млрд рублей. Сельхозпроизводство за два месяца выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% — до 1,433 млрд рублей.

Инвестиции в основной капитал в январе-феврале упали на 17,4% — до 1,887 млрд рублей. Розничный товарооборот упал на 3,7% — до 5374 млрд рублей.