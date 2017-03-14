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Состав БАТЭ пополнил финский нападающий

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  • 14.03.2017, 18:23
Ессе Туоминен
Фото: ФК БАТЭ

Борисовчане подписали контракт с Ессе Туоминеном.

Между «Лахти» и БАТЭ достигнута договоренность о переходе в стан «желто-синих» 21-летнего финского нападающего Ессе Туоминена, пишет «Трибуна».

Ранее футболист проходил просмотр в стане борисовчан. После чего клубы вступили в переговоры о трансфере игрока.

В прошлом сезона в составе «Лахти» Туоминен в 27 матчах чемпионата забил 10 мячей.

Добавим, что Туоминен имеет в активе два поединка в рядах национальной сборной Финляндии. Дебют состоялся 9 января 2017-го в контрольной игре с Марокко, когда футболист вышел на замену на 73-й минуте.


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