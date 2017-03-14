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Роберт Тышкевич: Нет никакой оттепели

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  • 14.03.2017, 18:36
Роберт Тышкевич
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Председатель парламентского комитета по делам Беларуси призвал осудить действия белорусских властей.

Председатель парламентского комитета по делам Беларуси Роберт Тышкевич, обратился к спикерам Сейма и Сената Польши:

«Предпринять необходимые меры, чтобы прекратить репрессии в Беларуси и требовать освобождения трех лидеров оппозиции приговоренных к 15 суткам ареста и всех осужденных за протесты», - передает «Радыё Рацыя». Он лично обратился к спикеру Сената Карчевскому, который не так давно встречался с Лукашенко и после возвращения назвал его «теплым человеком».

«Думаю, что нет никакой оттепели. Граждане Беларуси подняли головы, и мы вновь имеем дело с возвращением репрессий, снова имеем политических заключенных в Беларуси», - говорит Тышкевич.

Роберт Тышкевич также направил обращение в Министерство иностранных дел Польши с предложением осудить действия властей Беларуси в отношении участников акций протеста.


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