Математики раскрыли эволюционные корни героизма 1 14.03.2017, 18:40

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Общие переживания укрепляют внутреннее единство группы и делают человека более склонным защищать представителей своего «боевого братства».

Российско-американский математик Сергей Гаврилец и его коллеги выяснили, почему человек и некоторые животные жертвуют собой ради спасения других, несмотря на бесполезность таких подвигов с точки зрения эволюции. Их выводы опубликованы в журнале Scientific Reports, передает РИА «Новости».

«Наши коллеги уже выделяли несколько других возможных механизмов, которые бы объясняли эволюцию подобных экстремальных форм кооперации, совместимых с теорией эволюции. Мы считаем, что в этом виноват один очень мощный, но малозаметный механизм – чувство единства, слияние личностей, которое возникает в тех случаях, когда люди вместе переживают что-то плохое», — рассказывает Гаврилец, работающий в университете Теннесси в Ноксвилле (США).

В новой работе Гаврилец и его коллеги изучили вещь, которое не имеет эволюционного объяснения – склонность жертвовать собой ради спасения одного или нескольких других особей, не являющихся родственниками, членами стаи или группы.

Иными словами, человек или животное жертвует собой ради спасения чужих генов, обрекая свою линию на вымирание, что должно было привести к полному исчезновению таких героев и «смертников». В истории человечества есть множество примеров подобного самопожертвования, начиная Фермопилами и заканчивая японскими камикадзе 1945 года и современными террористами-смертниками. И такие люди пока не собираются вымирать, как им пророчит теория эволюции.

Гаврилец и его коллеги предполагают, что эта способность стала продуктом простого психологического процесса – склонности людей и животных забывать обиды и сплачиваться в тот момент, когда они вместе переживают какие-то очень неприятные события, в том числе нападения хищников или войны.

Такое «сплочение коллектива» имеет эволюционный смысл, так как помогает выживать при борьбе с силами природы или с другими группами себе подобных. При этом выживание вида, все представители которого находятся под общей угрозой, становится важнее, чем продолжение существования генов одного индивида.

В самых экстремальных ситуациях это единство достигнет такого уровня, что границы между индивидами в группе размоются так сильно, что все ее представители начнут считать друг друга братьями, сестрами или даже частью своего тела.

Как показали математические расчеты и наблюдения за поведением ветеранов Вьетнамской войны, студентов в университетских «братствах» и членов различных боевых школ, негативные общие переживания действительно укрепляют внутреннее единство группы и делают человека более склонным защищать представителей своего «боевого братства».

В прошлом, эта программа «ультра-социального поведения» помогала человечеству выживать, а сегодня, когда проблема выживания не так остра – заставляет отдельных людей действовать иррационально в экстремальных ситуациях, жертвуя собой ради выживания других людей или идеалов какой группы.