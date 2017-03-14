У минчанина потребовали паспорт при снятии денег в банкомате 14.03.2017, 18:53

Инцидент случился в бизнес-центре «Виктория».

Виталий говорит, что ближайший к его офису банкомат находится в бизнес-центре «Виктория». Парень выяснил, что снять деньги можно на 9-м этаже, но тут его ждала неожиданность. Как оказалось, здесь находится казино, а к банкомату пускают только по паспортам, пишет «Онлайнер».

— У меня карточка «МТБанка». Я посмотрел на их сайте, что ближайший банкомат находится на проспекте Победителей, 59. Это бизнес-центр «Виктория», совсем рядом с моим офисом, — объясняет Виталий. — На ресепшене мне сказали, что банкомат располагается на 9-м этаже. На выходе из лифта меня встретил коренастый мужчина, поздоровался и попросил паспорт. Как оказалось, я попал на этаж, где находится казино, на территории которого располагается тот самый банкомат. Охранник меня не пустил к банкомату, так как по правилам казино для входа нужен паспорт, а у меня его не было. Пришлось уйти. Это очень странно, ведь я просто хотел снять деньги, а не заходить в казино. Не понимаю, зачем мне нужно было показывать паспорт?

Парень обратился в техподдержку банка. Там ответили, что охранник прав — если банкомат находится на территории казино, то доступ к нему осуществляется по правилам заведения.

— А если в правилах казино будет сказано, что я обязательно должен буду потратить определенную сумму, то я должен играть? Ситуация, если честно, очень странная и непонятная, — возмущается парень.

В управлении «МТБанка» также говорят, что охранник был прав.

— Некоторые банкоматы устанавливаются специально для использования определенными компаниями: на территории предприятия, казино или другой компании, — отмечают в банке. — Делается это в рамках зарплатного проекта — для обслуживания сотрудников или клиентов компании. В данном случае банкомат установлен в казино, а вход в казино в любом случае — только по паспорту. Чтобы у клиентов не возникало подобных трудностей, на нашем сайте мы сделаем пометку рядом с адресами банкоматов, доступ к которым ограничен.