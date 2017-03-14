Александр Кабанов: Белорусы хотят жить по-новому 14.03.2017, 19:00

Александр Кабанов

Фото: «Наша Ніва»

Фермер из Березы уже несколько месяцев посещает различные города Брестчины и собирает подписи за отмену декрета № 3.

Во время акций протеста в Бресте Александр с громкоговорителями выступал перед людьми, призывал защищать свои права.

В результате активиста осудили на пять суток. Вчера Александр вышел на свободу. Корреспондент «Радыё Свабода» побеседовал с фермером Александром Кабановым о его хозяйственной и общественной деятельности.

- Фактически я живу в Березе, но регистрация в паспорте у меня в деревне. Это требование для тех, кто желает получить землю и работать на ней.

- Вам нравится работать на земле?

- Да, это действительно мое.

- Но ведь не всегда вы были фермером? Как получилось, что вы стали работать на земле?

- Даже не знаю. Так сложилось. Дело в том, что у меня есть хороший знакомый, который давно работает на земле. Я не видел его хозяйства. Но позже так получилось, что я приобрел небольшой хутор и просто не знал, что с ним делать. Приобрел, так сказать, на будущее. Думал - может, поставить там какую баню. Так длилось год-два. А потом попал в гости к знакомому, о котором говорил выше, увидел его хозяйство. Мне это чрезвычайно понравилось, и сразу же решил, что буду этим заниматься.

- Можно сегодня заработать, работая на земле?

- В плане заработка очень сложно. Прибыли фактически нет. А разбогатеть невозможно. Это больше хобби. Ведь на самом деле это очень интересно - растить птиц, животных. Огромный только плюс - это то, что сам употребляешь в пищу то, что вырастил, и знаешь качество этой продукции. Поэтому работа с своим хозяйством - это, по сути, обеспечение только продуктовой корзины для себя. А если говорить о прибыли - то это отчасти только какие-то мелкие деньги, не более.

- Но вы занимались в свое время бизнесом, прежде чем стали фермером?

- Да, когда-то у меня был трикотажный цех, позже я уехал в Россию и там занимался строительным бизнесом. Но в итоге вернулся в Беларусь. Что касается фирмы в Беларуси, то у меня работало 17 человек в цехе.

- Что случилось с вашей фирмой?

- Я закрыл ее достаточно давно, еще в 1997 году. Дело в том, что у нас налоговое законодательство не позволяет работать производителям. Когда я посмотрел телевидение, увидел, что руководство страны обещает поддержку предпринимателям - особенно это обещалось тем, кто занимается производством - я тогда подумал, что это для меня интересно, и начал заниматься производством. Но когда столкнулся с действительностью, то это просто ужасно. Я сейчас просто сочувствую тем, кто занимается производством. Очень много проблем. Поэтому я решил закрыть свое дело.

- Можно сказать, что свою энергию вы перенаправили из предпринимательства в общественную деятельность?

- Я баллотировался во время последних «выборов» в «палату представителей». Одним из главных пунктов программы была отмена декрета № 3. Конечно, было еще много и другого, но этот пункт был очень важен. Тем более, что я общался со многими людьми. И мне запомнилось, что во время одной из встреч мне один человек сказал, что, мол, Александр, ты не сможешь победить на «выборах». И так известен результат. Но после этого продолжишь ли ты какую-то работу с людьми, не станет ли так, что ты исчезнешь после этих встреч и обещаний? Кроме этого, избиратели мне предлагали уже тогда начать собирать подписи за отмену декрета этого. Поэтому я решил, что начну заниматься этим. Поэтому и работаю, собираю подписи, встречаюсь с людьми, Доношу их позицию до властей.

- Какова конечная цель вашей деятельности?

- В идеале, я считаю, правительство страны, все руководство должно подать в отставку. Их деятельность или бездеятельность привели к безработице, к тому, что люди доведены до нищеты. В результате происходят протесты. Одно следует из другого, и чиновники должны нести ответственность за свою бесхозяйственность. Они виноваты в этом. Недаром сейчас во время маршей звучит призыв к Лукашенко, чтобы он ушел. Люди понимают, что именно власти довели страну до такой ситуации. Мы, белорусы, хотим жить по-новому.

- Но общественная деятельность в наших условиях - это не только ответственность перед людьми, но также и преследование со стороны государства. Вот только вчера вы вышли после пяти суток административного ареста.

- На самом деле среди милиционеров много кто относится с пониманием к тому делу, которую я делаю. Многие даже положительно смотрят на мою деятельность. В РОВД также люди, у которых есть родные, у них растут дети, и поэтому многие понимают, что в стране происходит что-то неладное. То, что они в форме - да, они не готовы поддержать людей, они в ближайшее время вряд ли перейдут на сторону народа. Но у них есть сознание и понимание, что я не преступник, и мою позицию они уважают. Хотя есть и такие, кто против меня. Но я знаю, что в Березе родственникам пяти сотрудников местного РОВД пришли так называемые «письма счастья». Поэтому они понимают ситуацию.

- Готовы ли вы к тому, что преследование в отношении вас будет продолжаться?

- Морально я готов ко всему. Сдаваться сейчас ни в коем случае нельзя. Последние события - провокация, суды, сутки - меня закалили. Поэтому мы не можем сейчас опустит руки. Не можем сдаваться в этот момент.

- Кроме хозяйства и общественной деятельности какие у вас хобби?

- Я мастер спорта по самбо. Также имею черный пояс по каратэ.

- В Березе многие помнят, что в свое время вы проводили тренировки по каратэ, в том числе и для милиционеров местного РОВД?

- Действительно это так. Когда в Березе мне выделили зал для тренировок, сказали, что это будет бесплатно, но условием было то, чтобы я тренировал милиционеров. Я согласился на это. В результате у меня было много групп. Многие из Березы приходили на мои тренировки.

- Не забросили ли спорт теперь окончательно?

- Нет. Даже во время этой отсидки я делал отжимания. По возможности приезжаю в спортивный зал. Конечно, это требует времени, которого у меня немного. Тем более что у меня есть старая травма, которая меня сильно ограничивает. Но охотно в зале борюсь, вспоминаю свою молодость. Упражнения по каратэ всегда делаю, когда приезжаю на хозяйство. Поработаю физически, а потом выхожу в поле и занимаюсь на чистом воздухе.