Грузия откажется от пластиковых пакетов 2 14.03.2017, 19:17

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Альтернативой станут бумажные, биоразлагаемые и многоразовые виды упаковки.

В Грузии разработан законопроект, который ограничивает производство, импорт и продажу пластиковых упаковок. Его цель - сократить, а затем и полностью запретить их использование на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Новости-Грузия».

«Нормативный акт предусматривает поэтапный запрет пластиковых пакетов и их замену на биодеградируемые пакеты, бумажные пакеты, на пакеты и сумки многоразового использования, которые соответствуют европейским стандартам», - говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии.

Проект представила заместитель главы ведомства Екатерина Григалава. На встречу с нею были приглашены производители пластиковых упаковок и представители торговых сетей. Замминистра говорила о вреде, который пластик наносит окружающей среде, и о том, как эта проблема решается в Евросоюзе, где ежегодное использование пакетов к 2025 году намерены ограничить до 90 штук в год на каждого жителя.

«Запрет на использование пластиковых пакетов приведет к росту потребления аналогов - пакетов из бумаги и биоразлагаемого пластика. Этот сценарий нельзя назвать благоприятным. Такие пакеты по-прежнему будут использоваться один раз, а затем выбрасываться. Кроме того, было проведено сравнение нагрузки, которую оказывает на окружающую среду производство различных видов пакетов. Оказалось, что минимальный вред наносят полиэтиленовые пакеты и значительно больший их бумажные и биоразлагаемые аналоги», - рассказала +1 руководитель направления «Устойчивое развитие» компании «ОптиКом» Анна Сычева.

Эксперт отметила, что оптимальным решением стало бы поощрение потребителей к использованию многоразовых сумок.

С 2011 года полный запрет на производство и импорт пластиковых пакетов действует в Кении, в 2008 году частичный запрет ввел у себя Китай, в 2016 году - Франция. Другие страны запрещают бесплатную выдачу пакетов в супермаркетах или облагают их производство дополнительным налогом, чтобы стимулировать приобретение сумок многоразового использования.

В 2015 году британские власти обязали супермаркеты взимать с покупателей плату за одноразовые пластиковые пакеты - не менее пяти пенсов за штуку. В результате за первые полгода после введения сбора спрос на пластиковые пакеты в супермаркетах Англии сократился на 85% - с 7 млрд до 500 млн штук.

В 2016 году запрет на производство пластиковых пакетов ввел американский штат Калифорния: решение было принято после референдума, где за него высказалось большинство населения.

Каждый год в мире производится 1 трлн пластиковых пакетов, для изготовления которых требуется 16,3 млрд литров нефти. При этом то количество нефти, которое используется при производстве одного пакета, хватило бы, чтобы автомобиль проехал 11 метров. Ежегодно около 100 тыс. морских обитателей погибают от того, что проглатывают пластик. Для полного разложения одного пластикового пакета требуется 1 тыс. лет, в то время как ежегодно в мире их выбрасывается 3,5 млн тонн в год.