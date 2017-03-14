Завтра ожидается до +9 градусов 14.03.2017, 19:24

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Фото: trust.ua

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 15 марта.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью по северо-западу, а днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные осадки в виде дождя, возможен мокрый снег. Ветер будет юго-западный, западный, 5-10 метров в секунду, днем ожидаются порывы до 14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от -4 до +2 градусов. Днем ожидается +3... +9 градусов.