Одиннадцатым кандидатом в президенты Сербии стал политик-пародист 14.03.2017, 19:31

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Студент Лука Максимович в пародийном образе коррумпированного политика развил активную кампанию в соцсетях под слоганом «Только сильно!»

Республиканская избирательная комиссия (РИК) утвердила 11 кандидатов в президенты Сербии на предстоящем 2 апреля всенародном волеизъявлении, включая лидера движения «Сарму ниси пробао» (Голубцы ты не пробовал), зарегистрированного под творческим псевдонимом Любиши Прелетачевича Белого, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сербский избирком.

Первым из зарегистрированных кандидатов стал на свой 47-й день рождения 5 марта нынешний премьер Сербии и глава правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Александр Вучич. Выдвижение Вучича поддержали глава Социалистической партии Сербии (СПС) первый вице-премьер и министр иностранных дел Ивица Дачич, лидер «Единой Сербии» Драган Маркович Пальма, движение «Сила Сербии» вернувшегося из России политика и предпринимателя Боголюба Карича и другие партии и движения — партнеры СПП по правящей коалиции. По результатам последних соцопросов за Вучича в качестве будущего главы государства выступает свыше 50% граждан.

Среди других известных кандидатов — лидер пророссийской Сербской радикальной партии Воислав Шешель, которого год назад Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) оправдал по обвинениям в военных преступлениях в ходе вооруженных конфликтов 1990-х годов.

Кандидат в президенты от политического движения «Двери» (Врата) Бошко Обрадович также выступает за углубление сотрудничества Белграда с Москвой и отказ от дальнейшей евроинтеграции.

Не менее известен и глава МИД Сербии с 2007 по 2012 годы, а с 2012 по 2013 — председатель Генеральной Ассамблеи ООН Вук Еремич. В свое время бывший министр иностранных дел Сербии неоднократно упоминал о дружеских рабочих отношениях со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В декабре кандидат в президенты Еремич сообщил, что не ожидает вступления республики в ЕС до 2025 года.

Последним, после долгого рассмотрения заявки и поправок, РИК зарегистрировала кандидатуру студента Луки Максимовича из расположенного вблизи Белграда города Младеновац. Максимович в пародийном образе коррумпированного политика Любиши Прелетачевича Белого (прелетачами в Сербии называют функционеров, меняющих партии и убеждения ради выгоды) вместе со сторонниками из движения «Голубцы ты не пробовал» в 2016 году занял второе место на муниципальных выборах в Младеновце и начал свою национальную политическую карьеру. Харизматичный кандидат с бородой, одетый исключительно в белое, развил активную кампанию в соцсетях под слоганом «Только сильно!» и утверждает, что в Сербии пришло время для нового поколения политиков и государственных деятелей.