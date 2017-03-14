Навальный: Раз молчат, надо выходить на митинг

Навальный: Раз молчат, надо выходить на митинг12
- Алексей Навальный navalny.com
- 14.03.2017, 19:54
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13 миллионов человек посмотрели «Димона» и не меньше 10 миллионов хотели бы получить какие-то разъяснения от российской власти.
Дмитрий Киселев вообще — мощный источник вдохновения для политической борьбы, а в воскресенье мне кинули ссылку на его сюжет и я понял — без митинга мы не обойдемся. Надо выходить на улицу.
13 миллионов человек (9% населения РФ) посмотрели «Димона» и, уверен, не меньше 10 миллионов хотели бы получить какие-то разъяснения от власти.
Какие-то заверения в том, что будет расследования. Услышать хоть что-то.
Слова «обвинения уголовника Навального мы не комментируем» мало кого удовлетворили.
Вот вам герой России и заслуженный летчик-испытатель. Он задаёт те же самые вопросы.
И ему ответа нет. Он тоже не достоин ответа?
И вот я смотрю эту тв-жабу, вылезшую из своих элитных апартаментов за 162 миллионов рублей, и она заявляет всей стране по кремлевскому темнику.
«Президента Южной Кореи Пак Кэн Хе свергли. Она развела вокруг себя фонды, которые сплелись в сеть государственной коррупции. Похоже… на Хиллари Клинтон.»
Серьезно?! Обсуждаем Хиллари Клинтон в связи с сетью коррупционных фондов?!
Я не знаю, что там у Хиллари Клинтон, но по мне так корейская коррупционная схема очень похожа вот на это:
Только в гораздо большем масштабе. Вся Корея сейчас ликует — выгнали президента, которому на фонды загнали 97 миллионов долларов. И ещё один возмутительный случай, оскорбивший каждого корейца: дочери подруги президента компания Самсунг купила лошадь!
Вот ведь какое ужасное преступление. Глава Самсунга, между прочим, сейчас под арестом, в том числе за этот эпизод.
А теперь сравните с этим:
70 миллиардов рублей — больше миллиарда долларов и в десять раз больше, чем в Южной Корее, закинули взятками в фонды Медведева. Какая там лошадь, тут дворцы и виноградники.
И ноль реакции. И ноль пояснений. Нет даже дежурной фразы: компетентные органы во всем разберутся.
Вы же знаете, что самый популярный заголовок статьи из серии «реакция власти на расследование ФБК» это: Медведев забанил Навального в инстаграм.
Весело, конечно, но мне этого мало. Я хочу получить свои ответы.
Власть играет с нами в игру вроде «гляделок». Кто кого переглядит и не моргнет. Кто дольше протянет: мы со своим возмущением и вниманием к тебе или они — с выражением лица, как будто нет никакого расследования и не надо ничего комментировать.
Лично я хотел бы свои ответы получить.
И лично я знаю твердо одно: богато живут только те страны, где люди публично возмущаются коррупции. На улицу идут мгновенно.
Тут исключений нет. Прямая зависимость.
В Исландии свалили премьера всего лишь за офшор. Там и средняя зарплата 195 000 рублей.
В Южной Корее митинги и импичмент — средняя зарплата 145 000 рублей.
В Бразилии, которую до сих пор принято у нас считать менее развитой, митинги с импичментом за коррупцию и мы видим, что это страна давно и уверенно обгоняет Россию по средней зарплате — там она около 60 000 рублей.
Давайте сделаем шаг навстречу богатству и развитию: тоже выйдем все на прекрасный весенний мирный митинг и попросим власть ответить на наши вопросы о коррупции вообще и схемах «Димона» в частности.
Призываю присоединиться всех, кто считает, что он достоин ответа.
Я подал заявку на митинг и шествие 26 марта в Москве.
Мы также сможем централизованно подать заявки в нескольких крупнейших городах.
Но гораздо важнее ваша инициатива на местах. Давайте проведём такие митинги/пикеты вообще везде. Вот образец заявки, там всё просто. Подайте её в мэрию своего города на 26 марта. Заявка подаётся за 10-15 дней и сегодня-завтра у вас полно времени на это.
Приведите своих друзей, нарисуйте пару смешных плакатов. Пусть это будет митинг на 10 человек в небольшом городе, но вы и гражданином себя почувствуете, и развлечетесь, и Димона с корешами огорчите.
Все зависит исключительно от нашей активности и веры в себя. Выйдут завтра на улицы России все, кто посмотрел наш фильм и реально возмущен — да ладно, хотя бы те, кто лайк под ним поставил на ютюбе — завтра уедет Димон сначала в отставку, потом под следствие. И — послезавтра — уровень коррупции реально уменьшится. Потому что поймут ребятки в Кремле — само население нарисовало новую красную черту. Пересекать опасно.
26 марта. В любом городе страны. Выходим и вежливо спрашиваем. Но уже на улице, раз они делают вид, что в интернете не замечают.
Вот группа в фейсбуке московского мероприятия.
Если согласны со мной, то распространяйте этот ролик, пишите, что тоже пойдёте. Подавайте заявки и присоединяйтесь ко всем остальным в вашем городе.
Ответы получает лишь тот, кто настойчиво спрашивает.
Алексей Навальный, navalny.com