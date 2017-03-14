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Naviband выступит вторым во втором полуфинале «Евровидения»

  • 14.03.2017, 20:01
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Фото: svaboda.org

На официальном сайте «Евровидения-2017» появился порядок выступлений участников международного песенного конкурса из 43 стран.

Белорусский дуэт Naviband выступит вторым во втором полуфинале. Перед нашими артистами будет выступать представитель Австрии, передает «Еврорадио».

Как известно, белорусские музыканты будут петь песню «Гісторыя майго жыцця». Недавно дуэт сделал новую версию своего произведения.

Ранее появлялись сведения, что букмекеры отдают победу на конкурсе Италии, на втором месте идет Бельгия, на третьем - Швеция.


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