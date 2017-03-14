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Россия подтверждает резкое сокращение поставок нефти в Беларусь

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  • 14.03.2017, 20:12

РФ планирует поставить в Беларусь лишь четыре миллиона тонн нефти во II квартале.

Россия во II квартале 2017 г. планирует сохранить поставки нефти в Беларусь на уровне I квартала.

«Пока никаких изменений в график поставок нефти в Беларусь по сравнению с I кварталом нет - 4 млн т», - сообщил vedomosti.ru первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер.

В 2016 году Россия, согласно изначальным договоренностям, должна была поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти. В первой половине года в страну ежеквартально поступало около 5,5 млн тонн нефти. Однако со второго полугодия поставки были сокращены — сначала до 3,5 млн тонн в квартал, а в четвертом квартале — до 3 млн тонн.


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