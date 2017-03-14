Геннадий Федынич: Пик активности белорусов придется на 25 марта 2 14.03.2017, 20:45

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Лидер профсоюза РЭП заявил, что люди обозлены действиями властей.

Белорусский профсоюз радиоэлектронной промышленности (РЭП) собрал против декрета № 3 48 тысяч подписей.

«В марте активность уже не та, - говорит «Радыё Свабода» профсоюзный лидер Геннадий Федынич. - Добавилась только одна тысяча подписей. И это понятно. Свое дело подписи уже сделали. А теперь дело совсем в другом. Власти декрет не отменяют. Люди это видят. И сильно злятся. Они поняли, что только подписями толку не добиться. И пошли на акции протеста. В регионах на акции преимущественно выходили люди рабочие. Так называемых «тунеядцев» там было немного.

Почему пошли на улице пенсионеры? Потому что их дети не могут устроиться на работу. Люди злятся, когда по телевидению говорят, что в Беларуси хватает свободных рабочих мест. Они же видят, что найти работу невозможно.

Думаю, что власти не угадали с этим декретом. С белорусами так нельзя обращаться.

Уверен, что и завтра протестующих будет много. Но пик активности, как я думаю, придется на 25 марта».