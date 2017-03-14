За болезнь, от которой «не уберегли» Медведева, судят педиатра 7 14.03.2017, 20:54

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

В Москве начался судебный процесс над врачом-педиатром, которую обвинили в причинении смерти по неосторожности.

Эпидемия гриппа, не обошедшая стороной даже премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в этом году в Москве обошлась без серьезных последствий.

Во многом благодаря стараниям врачей — в частности, вовремя объявленному в общественных учреждениях карантину (например, в некоторых больницах он длился почти три месяца). Однако бывают ситуации, когда грипп может таить в себе смертельную опасность. И к сожалению иногда — по вине людей в белых халатах.

В Москве начался судебный процесс над врачом-педиатром, которую обвинили в причинении смерти по неосторожности. Подробности этого дела выяснил «Московский комсомолец».

Виктория родила Лизу в 24 года. Вместе с мужем Николаем она, дочка и бабушка проживали в квартире в Бирюлево. Семейный отдых всегда был совместным: зимой 5-летнюю Лизу водили на каток, а летом гуляли в парках. Девочка росла общительной и здоровой. Казалось бы, все идет своим чередом: Николай зарабатывал деньги, возил дочку на танцы и в садик, а Виктория сидела в декрете вместе с младшенькой.

- Субботний день 7 февраля начался вполне стандартно: встали рано, позавтракали, и Лиза поехала на секцию, - рассказывает мама девочки. - Но вернулась уже с температурой. Утром я посмотрела на термометр и ужаснулась: у ребенка 39,2! Вызвали детскую скорую помощь. Доктора поставили малышке диагноз ОРВИ, прописали несколько таблеток и уехали.

Несмотря на отсутствие хронических заболеваний, Лиза часто болела. Но ничего необычного в этом Виктория не видела - все дети, которые ходят в садик, друг друга заражают. Как говорят некоторые врачи, таким образом малыши и получают свой будущий иммунитет. Тем более педиатр, у которого семья стояла на участке, ни о каких патологиях не говорил и даже не намекал.

- В понедельник мы вызвали своего участкового, - вспоминает Виктория. - Ирина Васильевна Зиновьева уже много лет работала детским врачом и с младенчества наблюдала Лизу и всех детей округи. Своих у нее не было. К 54 годам она осталась одна с 93-летним инвалидом-отцом.

Педиатр, бегло осмотрев малышку, выписала препараты и удалилась.

- Уже через два дня дочке стало хуже: кашель только усиливался, а глаза очень сильно опухли, - с болью в голосе говорит Виктория. - Я вызвала «скорую». А 13 февраля Зиновьева-таки приехала к нам домой, но сказала, что состояние Лизы удовлетворительно. Никаких особенных анализов она нам снова не назначила и даже не стала отмечать в карте давление и пульс ребенка.

Дальше события развивались стремительно. Лиза начала плохо есть, температура спала ниже нормы, а сама девочка жаловалась маме, что у нее «ножки и ручки болят». С утра 17 февраля Виктория уже стояла на пороге кабинета Зиновьевой и просила посмотреть старшую дочь. На что лишь получила справку о том, что Лиза … здорова! А все мольбы ребенка о болях — это, как выразилась педиатр, «она симулирует». На всякий случай Виктория отправилась в частную клинику, где у Лизы обнаружили запущенную форму гриппа, выписали новые лекарства и в срочном порядке направили сдавать утром 18 февраля анализы.

Утром, когда мама пришла ее будить, девочка выглядела еще более опухшей, чем последние дни. Виктория повела ее в ванну, тут Лиза сказала: «Мама, я не могу пописать». Виктория поняла, что что-то идет совсем не так: температура у Лизы упала до 35,2 , Женщина кинулась звонить в скорую. К тому моменту как приехала «неотложка» у крошки уже посинели губы, врачи пытались принять меры, но оказалось что у них не хватает оборудования. Мама стала звонить диспетчеру с просьбой прислать еще одну машину с полным комплектом.

Прибывшая реанимация констатировала смерть пятилетней Лизы в 8.43 18 февраля ...

Дело об убийстве по неосторожности было возбуждено по факту гибели ребенка. Два долгих года длилось расследование. В конце прошлого года дело даже было закрыто в связи с тем, что причинно-следственная связь между смертью Лизы и неправильным лечением была косвенная. Хотя экспертиза установила, что девочка умерла от энтеровирусной инфекции с осложнением на сердце.

- Мы пошли на прием к начальнику следственного управления по городу Москве, - говорит Виктория. - Только после этого расследование возобновили. И следователь предъявил обвинение Ирине Зиновьевой по статье 109 УК — причинение смерти по неосторожности во время исполнения служебных обязанностей.

На первом заседании по уголовному делу в Нагатинском районном суде города Москвы Зиновьева полностью отрицала свою вину. Хотя врачи-эксперты, вызванные в качестве свидетелей, утверждали, что если бы педиатр грамотно выполняла свою работу, Лиза была бы жива. Когда журналисты обратились к Ирине Васильевне с просьбой рассказать, отчего по ее версии умерла красивая и здоровая пятилетняя девочка, грубо послала нецензурным выражением.

-Мы подавали гражданский иск, но судья его не принял, - говорит Виктория. - Все равно никакие деньги не вернут нам ребенка. Вы знаете, ведь она продолжает работать. Наша цель сейчас - не посадить ее. Я просто хочу, чтобы она больше не могла калечить маленьких детей.

На сайте детской поликлиники педиатр все так же числится в расписании.