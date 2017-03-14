NASA показало удивительное видео испытания новейшего двигателя 1 14.03.2017, 20:59

Фото: newsyou.info

Водородно-кислородным двигателем RS-25 оснастят первую ступень сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System для доставки людей на Марс.

Американское космическое агентство NASA показало видео огневого испытания водородно-кислородного двигателя RS-25, которым оснастят первую ступень сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System. Планируется, что данный шаттл будет доставлять людей на Марс.

Ролик с панорамным обзором в 360 градусов был выложен на Youtube-канале NASA, сообщает indicator.ru.

Хоть и работы по проекту отстают от запланированных сроков, NASA активно готовится к запуску, который перенесли с 2017 года на 2018 год. Испытания ранее работавшего на шаттлах двигателя RS-25 является одним из необходимых этапов подготовки.

Стоит отметить, что смотрящий видеоролик человек, оказывается на месте, где он никогда не смог бы стоять в реальной жизни, недалеко от ракеты. RS-25 выбрасывает горячие газы со скоростью, в 13 раз превышающей скорость звука. Одна из камер, расположенная около пламеотводящего канала, буквально закрывается плотной пеленой дыма и воды. В случае удачного запуска SLS двигатели должны работать 8,5 минут без остановки, выводя ракету на орбиту.