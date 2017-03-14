Во Франции восьмой кандидат собрал подписи для участия в выборах 14.03.2017, 21:15

Жан-Люк Меланшон

Евродепутат Жан-Люк Меланшон намерен участвовать в президентской гонке во Франции.

Представитель крайне левых, евродепутат Жан-Люк Меланшон получил 666 подписей народных избранников разных уровней в поддержку своего участия в президентских выборах во Франции, говорится в распространенном во вторник сообщении Конституционного совета, всего необходимое количество подписей собрали восемь кандидатов, передает ria.ru.

Ранее планку в 500 подписей преодолели семь кандидатов: представитель партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон — за него на сегодня поданы 2953 подписи, кандидат-социалист, бывший министр образования Бенуа Амон — 1717, лидер движения «Вперед», экс-министр экономики Эммануэль Макрон — 1548, председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян — 672, представитель крайне левой партии «Рабочая борьба» Натали Арто — 623, председатель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 618 и лидер «Народно-республиканского союза» Франсуа Аселино — 569.

Согласно закону, каждый претендент на высший государственный пост должен получить не менее 500 подписей народных избранников разных уровней в свою поддержку. Лишь тот, за кого поручились пять сотен депутатов, мэров, членов региональных советов и прочих политиков, находящихся на выборных должностях, может быть зарегистрирован в качестве официального кандидата на пост президента страны. При этом имена поручителей становятся известны публике.

Прием подписей Конституционный совет завершит 17 марта в 18.00, окончательный список кандидатов будет обнародован 18 марта.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.