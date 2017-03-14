Видеофакт: Вертолет МЧС Беларуси тянет другой вертолет 4 14.03.2017, 21:27

Цель такого перемещения вертолета неизвестна.

Любопытный факт зафиксировал сегодня на видео пользователь YouTube под ником Simplex Urbis Life. Вертолет МЧС Беларуси летит с необычным грузом — другим вертолетом, сообщает tut.by.

Как утверждает автор, ролик был снят примерно в 10:30 утра в Несвижском районе, вертолет МЧС летел в сторону Барановичей.

Цель такого перемещения вертолета неизвестна, можно лишь предположить, что перед нами — перевозка полуразобранного воздушного судна на запчасти.

Оба вертолета на видео — Ми-26. Причем у транспортируемого вертолета отсутствуют лопасти и оба двигателя.

Ми-26 — это самый большой транспортный вертолет в мире, способный перевозить до 20 тонн груза. А собственный вес машины — около 30 тонн. Кстати именно этот вертолет в прошлом году успешно сдвинул с места белорусский силач Кирилл Шимко.