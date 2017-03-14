Жители Солигорска взбунтовались против чиновников 14.03.2017, 21:48

Солигорчане подали жалобу в прокуратуру на местный райисполком.

Жители гСолигорска направили жалобу в прокуратуру Солигорского района на действия местного районного исполнительного комитета, пишет belaruspartisan.org.

Основанием для жалобы был отказ чиновников райисполкома, и лично заместителя председателя райисполкома Делендика И.Н., предоставить для ознакомления гражданам «Генеральный план г. Солигорска».

Чиновники райисполкома мотивировали отказ в ознакомлении с генпланом города тем, что «материалы генплана являются информацией ограниченного распространения (для служебного пользования)».

В жалобе отмечается, что «Градостроительный проект общего планирования «Генплан г. Солигорска» относится к общедоступной информации, доступ к которой, распространение и (или) предоставление которой не ограничены (статья 16 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации»). Поэтому ссылки должностных лиц Солигорского РИК на то, что генплан г. Солигорска имеет гриф «для служебного пользования» не имеют под собой законных оснований, как нет оснований и для ограничения доступа граждан к положениям действующего генерального плана г. Солигорска».

Необходимость ознакомления с «Генеральным планом г. Солигорска» возникла у жителей в связи проведением общественного обсуждения «Строительство многоквартирного жилого дома и инженерных коммуникаций к нему в районе дома № 10 Б по ул. Ленина в г. Солигорске», которое проводится с 13 марта по 6 апреля 2017 г. Данным проектом предусматривается уплотнение застройки жилой территории в центральной части города, вырубку зелёной зоны.

Денис Кобрусев, общественная кампания «Генплан – для Минчан!»: «Генеральный план города, это не только стратегия его развития, но и градостроительные регламенты, которые фактически определяют как, где, сколько и что можно строить в городе, на той или иной территории. Не предоставляя доступ к этой информации, местные органы власти лишают жителей города возможности участвовать в общественных обсуждениях градостроительных проектов, так как, не зная существующих регламентов, невозможно обосновать ни замечания, ни предложения в рамках общественных обсуждений. Местный райисполком злоупотребляет своей властью, ограничивает права граждан, чтобы реализовывать свои градостроительные решения, которые идут вразрез с интересами местных жителей».