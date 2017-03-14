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Автор книг о Гарри Поттере раскрыла название своего нового детектива

  • 14.03.2017, 21:58
Джоан Роулинг

Британская писательница Джоан Роулинг раскрыла название нового романа о приключениях частного детектива Корморана Страйка.

В своем микроблоге в Twitter автор эпопеи о Гарри Поттере предложила своим поклонникам угадать название книги, исходя из подсказки, что в двух словах заголовка содержится две буквы «эйч» (Н), сообщает ria.ru.

После многих неудачных попыток один из читателей все же предложил верный вариант «Lethal White» («Смертельная белизна»).

С частным детективом Кормораном Страйком читатели впервые познакомились в 2013 году в романе «Зов кукушки» (The Cuckoo's Calling). Второй роман серии «Шелкопряд» (The Silkworm) вышел в свет в июне 2104 года, а третий — и пока последний — «На службе зла» вышел в октябре 2015 года.

Все эти книги выходили под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Джоан Роулинг — автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997–2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышла последняя серия экранизации «поттерианы». Бренд «Гарри Поттер» в настоящее время оценивается в 7 миллиардов фунтов стерлингов.


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