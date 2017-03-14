Пять самых необычных границ мира 14.03.2017, 22:53

Фото: укроп.org

На Земле еще остались государства, которые откровенно смеются над пограничными формальностями.

Паспортный контроль, таможенный досмотр, “откройте чемодан”, “снимите ремень” — как ужасно скучна и утомительна бюрократическая волокита — особенно в тот долгожданный час, когда ваш отпуск наконец-то начался и впереди маячит заманчивая перспектива погрузиться в другой, такой манящий и привлекательный мир ничем не омраченного отдыха.

Впрочем, на Земле еще остались государства, которые откровенно смеются над этими, признаемся, никому не нужными формальностями — ну, или наоборот, настолько серьезно относятся к соседству друг друга, что это не может не вызвать улыбку.

Портал delfi.ee представляет список наиболее интересных границ мира.

“Министерство дурацкой походки»

Границу между Индией и Пакистаном при всём желании не назовёшь местом для увеселений. Долгая вражда между двумя государствами и до сих пор нацеленные на соседа ядерные боеголовки способны привести в самое мрачное расположение духа. Если бы не одно “но”, которое называется “Ежевечерняя церемония закрытия границы”. В пух и прах разряженные военные с обеих сторон распевают национальные гимны (разумеется, стараясь петь громче противника), яростно маршируют, поднимая ноги гораздо выше танцовщиц канкана, и в конце с диким лязгом захлопывают свою часть ворот, выражая максимальное презрение к соседу. Оценить всю курьезность ситуации можно, отправившись в индийский Амритсар (с пакистанской стороны туристов по понятным причинам меньше).

Под прицелом

Уже более полувека Корейский полуостров разделён на две половинки — Север и Юг, и сейчас служащая границей для них Демилитаризованная зона стала не только реликтом эпохи “холодной войны”, но и туристическим объектом мирового значения. И южане, которые в отличие от северян хорошо освоили навыки капиталистического предпринимательства, этим активно пользуются. В качестве эксклюзивных развлечений для туристов предлагаются прогулки под прицелом северокорейских автоматчиков, фотографирование рядом с недвижно застывшим суровым пограничником и посещение подземного тоннеля, через который то ли Северная Корея собиралась атаковать Южную, то ли наоборот. Обратно удовлетворённые туристы весело уезжают в капиталистический мир в одном автобусе с довольными корейскими школьниками.

В гости к Богу

Пуп Земли для католиков всего мира, один из немногих городов-государств и единственная страна, где государственным языком является латынь, Ватикан расположился в самом сердце Рима, и весомая часть достопримечательностей итальянской столицы находится на его крошечной территории. Пересечь “государственную” границу проще простого — сесть на автобус на римском вокзале Термини и прибыть прямиком к Собору Святого Петра. Кстати, её протяжённость составляет 3,2 км, а охрану несёт самая старая и малочисленная армия в мире. Не забудьте, что отсюда помимо стандартных сувениров можно привезти монетки евро с аверсом Ватикана. Ну и святое — сфотографировать монитор банкомата с предложением выбрать латынь в качестве языка интерфейса.

Место, которого нет

Северный Кипр — “летучий голландец” на политической карте мира: существование его как государства признает только Турция, для остального же мира это часть единой Республики Кипр. Отголоски этой “непризнанности” ощущаются здесь на каждом шагу: въездную визу ставят не в паспорт, а на отдельный листок-вкладыш, местный аэропорт не значится в списках IATA, и попасть на Северный Кипр по воздуху можно лишь предварительно приземлившись в Турции. Для пересечения государственной границы виза не требуется — по той курьезной причине, что посольств республики нет ни в одной стране мира. Более того, воображаемую черту, разделяющую две страны, можно запросто пересечь в ходе пешей прогулки — просто углубившись в лабиринт улочек Никосии и следуя указателям “К государственной границе”.

Шоссе, оно же аэропорт

Оплот Великобритании между Европой и Африкой — так можно описать Гибралтар, заморскую территорию Туманного Альбиона, имеющую единственную сухопутную границу с Испанией, которая постоянно становится камнем преткновения для британцев, приезжающих “к себе домой” (Испания, надо сказать, не приветствует такие вольные блуждания, ещё и на стратегических берегах Гибралтарского пролива). Для туристов Гибралтар интересен прежде всего своей крошечной территорией в 6,5 кв. км. — собственно, это скала 400-метровой высоты, с вершины которой можно увидеть очертания Марокко — и самым настоящим международным аэропортом, в отсутствие рейсов выполняющим функцию единственного шоссе. А ещё здесь живут полудикие обезьяны — факт тем более странный, что “цивилизованная” Европа в буквальном смысле всего в двух шагах.