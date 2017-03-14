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США выделят Украине $54 миллиона для внедрения реформ

  • 14.03.2017, 23:23
Фото: thekievtimes.ua

Помощь будет направлена на содействие реформам экономического развития.

Украина и США подписали соглашения о технической помощи для внедрения реформ в Украине, которая будет направлена на содействие реформам экономического развития. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что в церемонии подписания соглашений принял участие первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и посол США в Украине Мари Йованович.

«Помощь будет оказана в сфере энергетики, верховенства права и обеспечении ответственности властей перед гражданами», - сказал Кубив.

Кубив также добавил, что сегодняшнее соглашение предусматривает выделение 54 млн долл, а общая сумма предполагаемой технической помощи должна составить 123 млн долл.


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