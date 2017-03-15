Минское «Динамо» стало вторым по посещаемости клубом Европы

Минское «Динамо» стало вторым по посещаемости клубом Европы1
- 15.03.2017, 7:43
- 11,570
IIHF опубликовала ежегодный отчет посещаемости европейских клубов по итогам сезона 2016/17.
Минское «Динамо» заняло второе место в рейтинге, уступив лишь многолетнему лидеру – швейцарскому «Берну», сообщает Трибуна.
1. «Берн» (Швейцария) – 16 399
2. «Динамо» Минск (Беларусь, КХЛ) – 13 230 3. «Кельнер Хайе» (Германия) – 12 662 4. «Айсбэрен» Берлин (Германия) – 12 052 5. СКА Санкт-Петербург (Россия, КХЛ) – 11 735 6. «Адлер» Мангейм (Германия) – 10 812 7. «Йокерит» Хельсинки (Финляндия, КХЛ) – 9 610 8. «Цюрих Лайонс» (Швейцария) – 9 214 9. «Слован» Братислава (Словакия, КХЛ) – 9 104 10. «Фрелунда» Гетеборг (Швеция) – 9 029
Отметим, в расчет бралась средняя посещаемость по итогам регулярных чемпионатов.
По итогам сезона 2016/17 «зубры» также стали лучшей командой КХЛ по посещаемости
Отметим, год назад минское «Динамо» заняло шестое место в рейтинге самых посещаемых клубов Европы и второе место среди команд КХЛ.