Минское «Динамо» стало вторым по посещаемости клубом Европы 1 15.03.2017, 7:43

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IIHF опубликовала ежегодный отчет посещаемости европейских клубов по итогам сезона 2016/17.

Минское «Динамо» заняло второе место в рейтинге, уступив лишь многолетнему лидеру – швейцарскому «Берну», сообщает Трибуна.

1. «Берн» (Швейцария) – 16 399

2. «Динамо» Минск (Беларусь, КХЛ) – 13 230 3. «Кельнер Хайе» (Германия) – 12 662 4. «Айсбэрен» Берлин (Германия) – 12 052 5. СКА Санкт-Петербург (Россия, КХЛ) – 11 735 6. «Адлер» Мангейм (Германия) – 10 812 7. «Йокерит» Хельсинки (Финляндия, КХЛ) – 9 610 8. «Цюрих Лайонс» (Швейцария) – 9 214 9. «Слован» Братислава (Словакия, КХЛ) – 9 104 10. «Фрелунда» Гетеборг (Швеция) – 9 029

Отметим, в расчет бралась средняя посещаемость по итогам регулярных чемпионатов.

По итогам сезона 2016/17 «зубры» также стали лучшей командой КХЛ по посещаемости

Отметим, год назад минское «Динамо» заняло шестое место в рейтинге самых посещаемых клубов Европы и второе место среди команд КХЛ.