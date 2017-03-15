Ставка рефинансирования сегодня снижается до 15% годовых 1 15.03.2017, 7:51

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Национальный банк Беларуси (НББ) с 15 марта 2017 года снижает ставку рефинансирования на один процент - с 16% до 15% годовых.

Кроме того, снижаются ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков с 20% годовых до 18% и ставок по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности - с 11% годовых до 10%.

Соответствующие решения приняты с учетом замедления роста потребительских цен, а также положительными тенденциями на валютном и депозитном рынках, подчеркнули ранее в НББ, сообщает Интерфакс.

Там пояснили, что усиление тенденции замедления инфляции связано с укреплением белорусского рубля в январе - феврале, которое обусловлено значимым превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее на внутреннем валютном рынке. Чистое предложение валюты сформировалось в основном за счет продажи валюты населением.

С 15 февраля Национальный банк Беларуси снизил ставку рефинансирования с 17% до 16% годовых. Почти месяцем ранее - с 18 января она была снижена с 18% до 17% годовых.