В Саудовской Аравии открыли совет по правам женщин без женщин 3 15.03.2017, 8:10

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Фейсал бин Мишал

Фото: Wikimedia

На церемонии о начале работы совета объявили 13 мужчин.

Власти Саудовской Аравии основали совет, защищающий права женщин.

При этом на первом его заседании не оказалось ни одной женщины. Об этом сообщает BBC News.

Издание опубликовало фотографию: на церемонии о начале работы объединения объявляют 13 мужчин.

«В регионе Эль-Касим мы считаем, [что] женщины — сестры мужчин, и мы считаем своим долгом предоставлять им все новые и новые возможности для работы», — сообщил принц Фейсал бин Мишал, губернатор провинции.

Председатель совета — его жена Абир бинт Салман. Женщины в это время находились в соседнем помещении, из которого шла трансляция по видеосвязи, пишет Lenta.ru.

В Саудовской Аравии действует программа по увеличению числа женщин на рынке труда — сейчас лишь 22 процента из них работают, в то время как в 2030 году планируется трудоустроить треть всех женщин страны.