Конституционный суд не нашел нарушений закона в декрете «о тунеядстве» 76 15.03.2017, 8:14

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ФОТО: TUT.BY

Конституционный суд не нашел нарушений в антиконституционном декрете.

Об этом Конституционный суд сообщил на своем сайте в ответ на электронные обращения граждан с просьбой проверить конституционность декрета.

Прежде всего в Конституционном суде подчеркнули, что инициировать проверку того или иного закона на конституционность вправе не граждане, а только Лукашенко, «палата представителей», «совет республики», Верховный суд и Совмин. Гражданам советуют обращаться в эти органы, если они считают, что их конституционные права были нарушены, передает Еврорадио.

Что касается самого декрета №3, то в нем суд увидел соответствие 56-й и 133-й статьей Конституции, требующих от граждан участвовать в финансировании государственных расходов.

"Оценивая конституционность законов, предусматривавших внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь (в части отнесения сбора на финансирование государственных расходов, введенного Декретом, к республиканским налогам, сборам (пошлинам)) и в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (в части закрепления административной ответственности за неуплату или неполную уплату указанного сбора), Конституционный Суд пришел к выводу, что такое правовое регулирование основывается на положениях статей 56 и 133 Конституции и направлено на исполнение обязанности платить законно установленные налоги, пошлины и иные платежи. Уплата налогов, пошлин и иных платежей является безусловным требованием государства, вытекающим из конституционной обязанности каждого принимать участие в финансировании государственных расходов (статья 56 Конституции)", — говорится в сообщении.

Также Конституционный суд заявляет, что не обнаружил в декрете "пробелов, коллизий и правовой неопределенности, имеющих конституционно-правовое значение и являющихся основанием для возбуждения Конституционным Судом производства по делу".

Декрет №3, более известный как "декрет о тунеядстве", вызвал возмущение у граждан Беларуси. В разных городах страны прошли многочисленные уличные акции протеста против декрета.